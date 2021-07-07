〈內需業績斷炊〉雄獅6月、第二季營收同創歷史新低

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (7) 日公布 6 月合併營收，僅 1371 萬元，月減 89.58%，年減 88.32%，創單月歷史新低，顯示 5 月國內疫情爆發的嚴峻衝擊，導致作為部分營運動能的國旅也全面停擺，令觀光業者受到的考驗比去年更甚。

雄獅 6 月營收幾乎陷入斷炊狀態，僅 1371 萬元，月減幅和年減幅近 90%，累計上半年合併營收 9.36 億元，年減 80.22%，其中，第二季合併營收僅 3.8 億元，創單季新低。

為因應國外、國內旅遊全面停擺，雄獅正積極轉型為生活產業集團，旗下購物平台「雄獅嚴選 Lion Select」強打在地農產品、農業精品伴手禮和各地質感好物，近期銷售時令蔬果頗受好評。

雄獅強調，疫情期間，動員將近百位原先販售旅遊產品的員工，斜槓轉型開發銷售農產品和其他商品，而以往載運旅客的雄獅通運司機也有約 60 人協助運送商品，力拚讓雄獅嚴選 Lion Select 成為集團另一營運動能。

而雄獅近來積極搭上關島開放打疫苗帶動的旅遊商機，推出多個梯次直飛航班關島機加酒產品，估計目前 10 個趟次若全部完銷約 1489 個機位，有助 7 月營運動能回穩。

雄獅認為，台灣疫情控制得宜前提下，隨著疫苗接種率上升，最快第四季出境旅遊市場可望復甦。