三陽董座：今年進入榮耀階段 成長聚焦三大版圖

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (7) 日召開股東常會，董事長吳清源表示，今年開始三陽將進入榮耀階段，經營將聚焦三大核心，包括載具領域繼續發展、著墨不動產領域，以及發展與環保各方面有關的儲能跟電動車，對未來深具信心。

吳清源指出，進到三陽已 7 個年頭，當時規劃三個經營階段，安定、發展和恢復榮耀，今年已進入第三個階段，目標讓恢復榮耀一路延續。

展望未來，吳清源表示，三陽除了榮耀以外，為持續發展並提升營運，設定三大方向，包括繼續發展載具、發展公司有經驗而且可執行的不動產領域，以及儲能和電動車。

吳清源說，去年整體車市需求強勁，總銷量 103.58 萬台機車，年增 14.8%，儘管受航運和原料短缺影響，產能面臨高度壓力，經內部和供應鏈的共同努力，去年三陽二輪市占率已提升至 32.2%。

吳清源強調，恢復榮耀需以品質、服務、創新為根本，例如 DRG 車系自 2019 年 10 月發表，短短 1 年半累積銷售破 4 萬台 (含海外出車)，6 月甫發表的 DRG BT R-Edition 七期新車，全面升級動力、安全和外觀，後續也將推出更多車款，樹立三陽第一品牌的形象。

三陽股東會中通過 109 年財務報告，稅後純益 20.52 億元，每股純益 2.41 元，並通過 109 年度盈餘分派案，決議每股配發 1.3 元現金股利。