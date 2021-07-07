經濟活動重啟 第三季陸股有升望

自 2020 年初新冠肺炎爆發以來，全球經濟活動受到嚴重衝擊，特別是疫情源頭的中國，2020 年第一季 GDP 衰退幅度高達 6.8%，創有史以來最差紀錄，不過由於嚴格的封城、停工、禁行措施，疫情得以有效控制，加上政府對企業進行貸款紓困，很快的在第二季 GDP 成長率由負轉正回升至 3.2%。目前疫苗施打進度已成各國解封與否的重要指標，中國施打人數達 12 億人，施打率超過 8 成，超過專家認為群體免疫門檻，在各項限制條件打開後，下半年經濟回溫情況可望延續。

兆豐國際中國內需 A 股基金經理黃家慶指出，A 股上市公司將陸續公告半年報，依據 Wind 資料截至 7/4 日，A 股共有 661 家上市公司揭露上半年業績預告，受惠新零售趨勢，包括直播帶貨、線上購物等多型態業務，相關消費公司第二季業績多數有不錯的表現。黃家慶認為，最新發佈的 6 月份製造業 PMI(採購經理指數) 為 50.9，雖較前月下滑 0.1 個百分點，但連續 16 個月處於榮枯線以上，足以顯示景氣仍在好轉。

雖然疫情肆虐，但中國 2020 年 GDP 仍勉力維持 2.3% 成長，成為少數正增長經濟體。即便基期較高，但多數投資機構均認為，2021 年中國經濟增長率達 8% 以上 (下表) 機會仍大，可望輕鬆超過官方 6% 的目標。由於中國自去年第四季開始就推廣貨幣、財政政策正常化，因此緊縮議題持續困擾陸股表現。但 3 月初兩會、4 月底政治局會議均表示，政策的連續性仍會是調整依據，斷無出現政策懸崖的可能，應可舒緩市場擔憂情緒。由於上半年陸股漲幅僅 2.4%(滬深 300 指數)，基期相對較低，看好景氣行情接棒資金行情引領股市走勢。

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