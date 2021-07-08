疫情催化數位業務 兆豐銀線上進件比重達99%

銀行積極搶攻數位化與消金業務競爭力，兆豐銀行統計，疫情期間線上進件量佔全行比重高達 99%，而在自動化助攻下，方式有效擴大授信業務服務量能，累積紓困放款金額近 60 億元，並在一週內迅速撥貸，協助受疫情影響民眾獲得最即時資金支援。

兆豐銀近年積極推動業務轉型，搶進消金市場，其中房貸業務擴張力道更是相對強勁，截至今年 6 月底，房貸餘額較去年同期淨增加 808.13 億元，成長幅度達 26.42%，帶動全行消金放款餘額衝破 5700 億元，餘額淨增位居全國前三名。

兆豐銀行表示，除了積極爭攬優質建商整批房貸、開發房貸數位平台外，在房貸條件上亦持續朝更有競爭力的方向規劃，為進一步深化與客戶需求的連結性，積極發展購屋生態圈，與房地產代銷業者採異業合作模式，快速串接房貸線上貸款服務。

此外，在疫情三級警戒期間，銀行線上信貸平台進件數也比過往明顯增加，截至今年 6 月底，信貸餘額較去年同期成長 4 成，突破百億元。

兆豐銀行分析，線上信貸業務大增，主要與客群客製化有關，同時搭配多元創意之條件規劃及行銷方式，加深與既有客戶緊密度，進而擴大客戶群。