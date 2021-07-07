聯電產能滿載至年底 將提升生產效率解決產能不足問題

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (7) 日召開股東會，聯電表示，去年營運豐收，今年市場需求續強，產能持續供不應求、滿載至年底，將盡量提升生產效率，以解決產能不足問題。

聯電今日在聯園活動中心召開股東會，基於防疫考量及室內不能超過 20 人的規定，安排 4 個區域同步連線進行，股東發言也不如以往踴躍。

聯電表示，去年是營運豐收的一年，目前維持供不應求狀態，整體市場需求仍強勁，產品平均售價將如預期較去年成長 10%，在 28 奈米製程比重提升下，有利產品組合，年底前產能持續滿載，將盡量提升生產效率，以解決產能不足的問題。

聯電總經理簡山傑致詞時表示，雖然肺炎疫情衝擊全球經濟，但半導體市場卻因疫情帶動數位轉型加速而大幅成長，半導體產能全面供不應求，8 吋、12 吋成熟產能吃緊更嚴重，市場需求成長幅度遠大於產能成長幅度，結構性問題難以在短期解決。

簡山傑並說，半導體產能供不應求到 2023 年，從需求趨勢來看，5G、筆電、車用電子需求將延續到 2022 年後；從供給面來看，投資建廠到產能開出要到 2023 年，這波景氣中，聯電不只受惠三大趨勢，還有技術領先、及產品組合持續調整與優化等優勢。

聯電也說，已與客戶共同啟動南科擴產計畫，將投入 1000 億元，在 Fab 12A P6 廠建置月產能 2.75 萬片產能，預計 2023 年第二季生產，未來三年在南科投資金額會超過 1500 億元；而中國聯芯 12 吋如期在今年中達到第一階段滿載目標，月產能達 2.5 萬片。

聯電受惠出貨量成長，加上漲價效益發酵，第二季營收 509.05 億元，季增 8.1%，年增 14.67%，優於財測預期，而上半年累計營收 980.05 億元，年增 13.1%。聯電原先估今年晶圓代工 ASP 將成長 4-6%，但日前法說會上調全年 ASP 成長幅度、將達 7-9%、接近 10% 水準。