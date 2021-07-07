〈焦點股〉矽晶圓供不應求三雄行情熱 合晶股價攀3年新高

由於半導體市況持續熱絡，上游矽晶圓廠下半年產能滿載，在產出有限下，需求不斷增加，外資法人紛紛看好調升三雄目標價，帶動今 (7) 日股價走揚，合晶 (6182-TW) 盤中吸引買盤進駐，逼近漲停價，創下 3 年新高，台勝科 (3532-TW)、環球晶 (6488-TW) 也都表現不俗。

台股今天呈現高檔整理走勢，電子股交投偏淡，但矽晶圓廠成為買盤青睞焦點，合晶帶量強勢上攻，盤中勁揚逾 9%，最高來到 66.5 元，為 2018 年 6 月中旬以來新高。

由於 8 吋、12 吋晶圓供需仍失衡，多家外資接連調升環球晶目標價，最高喊至 1050 元，激勵環球晶股價擺脫頹勢，今天盤中上漲 1.4%，最高攀至 914 元，可望挑戰上周創下的歷史新高 950 元；台勝科股價大漲逾半根停板，最高來到 199 元，為波段新高。

合晶 5 月自結稅後純益 1.22 億元，年增 37%，每股純益 0.15 元；4、5 月累計稅後純益 1.98 億元，年增 35.62%，每股純益 0.25 元，已逼近第一季的 0.29 元。因應產能供不應求，合晶今年 1 月已陸續調漲價格，看好全年價格向上趨勢。此外，轉投資 6 吋廠上海合晶 6 月已開始量產，規劃新增月產能 10 萬片，將陸續到位。

環球晶目前各尺寸矽晶圓產能全滿，看好在 5G、AI 與電動車等應用驅動下，需求將持續成長，動能可望延續至 2023 年。台勝科 12 吋產能吃緊、8 吋年底前都滿載，庫存水位非常低，並預期 2022 年 12 吋將趨於供需平衡，2023 年將供不應求，甚至可能提前反應。