〈東森股東會〉東森購物攜台大成立產學合作中心 強化銷售版圖

東森國際 (2614-TW) 今 (7) 日召開股東會，對於轉投資金雞母東森得易購 (東森購物) 展望，東森指出，東森購物將與台灣大學合作成立生技和生農產學合作中心，全力開發生鮮商品和東森保健品，並積極強化旗下熊媽媽買菜網物流配送能力。

東森得易購去年稅後純益 14.45 億元，年增 132%，每股純益 14.12 元，第一季每股純益已逾 4 元，今年獲利有望續衝高，東森說明，由於多元通路和自營產品併進，有效推升營收獲利均大幅成長。

展望後市，東森購物與台灣大學合作成立生技及生農產學合作中心，正朝生鮮和食品等方向積極開發商品，同時，加強整合旗下熊媽媽買菜網銷售通路，提升快速物流配送能力，並持續協助各縣市首長共同行銷台灣生鮮產品、支持在地農業。

東森另一轉投資東森自然美目標發展成國際美妝品牌，持續拓增產品線，透過東森集團的多元通路銷售海內外市場，並運用東森會員導客到線下實體店體驗。

另外，今日股東會中，東森通過現金減資案，預計減資 5%，即每股退還股東 0.5 元，減資金額 2.78 億元，減資後股本為 52.90 億元，將向主管機關申報生效後，由董事會另訂減資基準日。