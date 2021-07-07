〈國巨股東會〉陳泰銘：與鴻海合作緊密 供貨估將倍增

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘今 (7) 日表示，跟鴻海合作緊密，除了供貨將翻倍成長，半導體方面，由於分離式元件、小 IC 等客戶跟被動元件相通，藉由國巨銷售通路，也能擴大雙方合作的商機。

陳泰銘表示，鴻海積極發展車用業務，過程中一定會遇到過熱等技術問題，而國巨在高端車用零組件布局完整，基美等也有很多經驗，完全可以解決這些技術問題。

目前國巨整體車用營收占比約 18%，陳泰銘預估到 2023 年將能提升至 22%，其他利基型應用如工控、IoT、航太、資料中心等也會同步成長。

此外，國巨跟鴻海在半導體也有緊密合作，共同成立合資公司拓展分離式元件、小 IC 應用，陳泰銘表示，鴻海本身雖然就是出海口，但透過國巨通路能把生意做大。

陳泰銘解釋，分離式元件跟被動元件所銷售的客人完全一樣，商業模式也一樣，因此透過國巨通路銷售，可擴大好幾倍銷量，至於綜效何時顯現，他則表示「請大家拭目以待」。

國巨陳泰銘也透露一段小插曲，他表示，雙方合資公司本來叫做國瀚半導體，但在國外已經被使用，因此更名叫國創半導體，不過英文名仍是 XSemi Corporation。