〈東元改選前哨戰〉經營權再現變化 達勝伍撤出鈺叡所有股權 黃茂雄攜安富收購東友

東元 (1504-TW) 經營權之爭又有新變化，日前宣布收購菱光 (8249-TW) 的鈺叡公司今 (7) 日表示，大股東達勝伍決定撤出鈺叡所有股權，投資達勝伍的六大壽險公司不會有參與收購菱光股權疑慮。

另一方面，安富國際投資公司董事會今日決議，將以每股 18.2 元收購東友 (5438-TW) 最高 30% 股權，以東友今日收盤價 15.8 元估算，溢價 15.2%，將取代菱光成為最大單一股東。

安富國際投資擬斥資 6.14 億元公開收購東友普通股，預定最高收購 3376 萬股、約 30% 股權；最低收購 562.68 萬股、約 5% 股權，並於今日向金管會申報，公開收購期間為 7 月 8 日至 8 月 5 日止。

市場解讀，東元集團繼聯手寶佳、華新後，再度找上友好企業安富國際投資，並直搗菱光旗下東友科技，顯示黃茂雄鞏固集團經營權的決心，也讓父子之爭再陷白熱化。

安富國際投資表示，東友主要經營雷射多功能事務機 (MFP) 之 ODM/OEM 業務，未來將持續強化東友技術，並逐步擴展 3D 列印設計、工業級標籤印表機、自動護貝機與其他高附加價值產品，期待能藉此提升整體營運效能及規模。

針對公開收購菱光案，鈺叡董事長兼達勝伍董事長郭冠群指出，鈺叡無端被捲入東元經營權之爭，造成達勝伍、鈺叡、菱光股東困擾，感到非常遺憾，因此決定讓達勝伍撤出鈺叡，以平息不必要的紛擾。

郭冠群強調，為消弭有心人士對達勝伍涉入東元經營權的不實指控，決定將達勝伍持有鈺叡全部股份，轉讓給其他投資人，換言之，原本投資達勝伍的六大壽險公司，將不會再參與菱光案。

郭冠群說，為遵照相關法令、保障菱光股東權益，鈺叡公開收購菱光案會依法繼續進行，其過程會合法合規，並依據證券法令規定，變更公開收購說明書並公告。

郭冠群表示，達勝伍雖然有多家保險業股東，但公司相關經營決策，仍依循委託財務顧問管理公司建議，並由董事會決議辦理，此外，保險業股東並未擔任達勝伍董事，鈺叡董事也沒有任何保險業股東代表，因此不會有保險業代表介入經營。

郭冠群指出，鈺叡公開收購菱光目的，是要做菱光有意義的大股東，在台灣資本市場及產業多年經驗來看，菱光從技術市場遙遙領先者，至今退居市場第二，加上菱光目前的業務與財務表現，顯現出經營能力有極大的改善空間。