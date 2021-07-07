第三代半導體第一人 揭秘漢民集團黃民奇

漢民集團堪稱是台灣最大的本土半導體設備公司，但幾乎所有的公開資訊中，都找不到任何財務資料，也看不見他們布局；這家神秘集團最重要的操盤人，就是漢民科技董事長黃民奇。《財訊》報導指出，漢民並未上市，外界對他的事業版圖並不了解，連員工都只知道「我們有很多的轉投資公司」，而他 10 年前布局投資的第 3 代半導體，已成當紅炸子雞。

黃民奇為何口袋如此之深？外界只知道他投資電子束檢測多年，曾以 1000 億元高價，將旗下漢微科賣給曝光機大廠艾司摩爾 (ASML)。但一位熟悉漢民的產業人士透露，這家公司的年營業額大概是數百億元，光是旗下漢磊和嘉晶的營收，就已超過 80 億元，但台灣其他本土半導體廠的規模，多半只有 30、40 億元左右。

漢民科技在官網中揭露，他們歷年來參與了台灣和東南亞所有晶圓廠和光電廠的建廠，過去十年也積極發展中國市場，總共安裝超過 2 萬 2 千台的各式設備。換句話說，各個不同陣營的廠商，都需要漢民的服務與設備。而這門高獲利的生意，黃民奇已經做了 44 年！《富比世》估計黃民奇的身價是新台幣 500 多億元，恐怕是低估了。

根據《財訊》報導，黃民奇會這麼成功，除了時機對，就是敢投資冷門、尖端，且燒錢的技術，像投資尖端半導體設備，規模動輒以億元計算。以他投資的漢辰為例，這家公司從事離子植入機領域的研發超過 20 年，業內人士指出，目前漢辰已擁有出 5 奈米製程使用的離子植入機技術，是台灣唯一趕得上最先進製程的半導體設備廠商。

一位業界人士觀察，漢民像是台灣民間版的貝爾實驗室，著重把基礎科學變成設備的能力，這幾年逐步把最先進的離子束、中子束、電子束技術，從半導體領域發展到生醫領域，例如轉投資的禾榮科技，發展中子束控制技術，利用癌症細胞吸收硼的特性，發展硼中子治療控制系統，能精準讓癌細胞在放射治療時，接收到比正常細胞多 5、6 倍的放射線，目前已跟台北榮總、中國醫藥大學合作用於頭頸癌和腦癌治療上。

漢民的業務未來將分成半導體、關鍵零組件和生物醫療三大塊發展。今年開始，漢民從 IC 跨入細胞、新能源的轉型將會加速，他 10 年前布局的第 3 代半導體，已成當紅炸子雞。《財訊》報導指出，跟著黃民奇的布局尋找，將有機會發現，台灣下一個 40 年有機會大紅的新產業。