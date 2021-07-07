台股急殺驚險守住5日線 外資反手賣超百億 三大法人合砍137.19億元

台股今 (7) 日電子權值股委靡不振，午盤過後，航運股引爆多殺多賣壓，鋼鐵股也成為空方狙擊目標，拖累指數跳水急挫逾 150 點，不過，台積電最後一盤急拉收紅，帶動指數跌點收斂至 62 點，收在 17850 點，5 日線失而復得，三大法人同站賣方，聯手賣超 137.19 億元，其中外資大砍逾百億。

加權指數今日成交值仍有 5841 億元。觀察籌碼面，外資反手賣超 116.86 億元，終止連 2 買；投信賣超 12.52 億元，為連續 6 個交易日賣超；自營商與投信同調，賣超 7.81 億元。三大法人合計賣超 137.19 億元。

貨櫃航商長榮被列為處置股票，20 分鐘撮合一盤，午盤後打入跌停，下探 202 元，萬海、陽明同步湧現賣壓，終場分別下挫 6%、3%，航運族群一片綠油油，中航、中櫃、慧洋 - KY、榮運、台船等，跌勢都相當重，四維航漲停打開後，漲幅收斂至 2%。上市運輸類股指數終場大跌近 6%。

鋼鐵族群也幾乎全面倒地，中鋼領跌逾 4%，收 38.05 元，東和鋼鐵、中鴻、春雨、高興昌等均大跌逾半根停板，威致、新光鋼、燁輝等賣壓也相當沉重。鋼鐵類股指數終場下跌近 4%。

電子權值股互有漲跌，台積電一路在平盤下方整理，終場前吸引部分買盤進場，以 594 元小紅作收，鴻海、大立光、聯詠則下挫逾 1%；不過，日月光投控、矽力 - KY、瑞昱、國巨等仍獲資金點火。台塑林園廠今晨傳出火警，PP 成品儲槽損失待評估，今日股價應聲下跌約 1%。

本土疫情持續向下，7/12 後微解封露曙光，餐飲業可望有條件恢復內用，今天華園、六福、遠雄來、夏都、鳳凰、新天地、易飛網等多檔觀光股，均亮燈漲停，王品、亞洲藏壽司、豆府等食品股漲勢也相當強勁。