南山人壽視訊投保件數每週成長逾7成 約9成買醫療險

截至 6 月底，南山人壽遠距視訊投保件數以平均每週 7 至 8 成的幅度快速成長，而投保件數中有高達 9 成是投保醫療險，顯示疫情期間，民眾最關注的仍是自身的醫療保障是否充足。

南山人壽表示，為了守護保戶與業務同仁的健康安全，降低接觸頻率，自 5 月 26 日起推動遠距視訊投保措施，高達 9 成投保醫療險，其中，又以防疫保單、重大傷病險居多，合計超過 5 成，顯示出民眾對防疫保單的需求仍高，也有越來越多民眾選擇以視訊方式投保，對數位化的投保方式接受度愈來愈高。

南山人壽統計發現，以地區別來看，遠距視訊投保主要落在台北地區，約占 6 成５，其次為中部地區占 1 成５左右。

在保戶年齡方面，約 8 成的保戶年齡分布在 20 歲至 50 歲，年輕人及青壯年族群對於使用行動裝置進行視訊投保的接受度仍是最高。

南山人壽重益通訊處蕭燕玉總監表示，在遠距視訊投保措施正式啟用前，便積極鼓勵業務同仁透過電話、視訊等方式與客戶互動，甚至每週舉行兩次遠距服務的經驗交流，讓業務員及保戶逐漸熟悉新的數位作業方式，因此當正式啟動遠距視訊投保時，能夠快速接軌，藉由視訊帶給客戶有如親訪般的貼心服務，整個通訊處的推廣成效非常好。

開興通訊處業務員許婷茹表示，目前使用遠距視訊投保達數十次，雖然年輕人對視訊投保接受度較高，但是透過積極溝通，其實大部分的民眾也都願意嘗試，並不排斥數位化的投保方式。

她分享自己曾協助一名六十多歲的伯伯，在多次鼓勵下即使伯伯原本不會視訊，仍因為想要為防疫盡一份心力，於有投保需要時主動嘗試視訊投保，最後透過視訊引導及其家人的協助，順利完成投保作業。

南山人壽提醒，如民眾有投保或保單服務需求，除了可以採取遠距視訊方式辦理，也可透過其他 E 化服務管道，例如南山人壽「保戶園地」、南山人壽 APP、Email 等管道辦理。