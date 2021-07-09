疫苗險需求增 不只年齡上限提高 攜手銀行投保搶市

全台疫情持續三級警戒，疫苗險需求節節攀升，不只多家保險公司將年齡上限提高至 80 歲，為了滿足民眾防疫需求，更有許多銀行的線上投保也攜手保險業者推出疫苗險，包括：台新銀 Richart 與安達產險合作、純網銀 LINE Bank 攜手富邦產險等，疫苗險投保更便利多元。

國內已有富邦、安達、兆豐、和泰、中國信託、國泰、新安東京海上、南山等多家產險公司推出疫苗險，和泰產率先把投保年齡上限從 65 歲提高到 80 歲，兆豐產險跟進從 75 歲調高到 80 歲，南山產險更是一開始就把年齡上限設定在 80 歲。

除了年齡上限放寬以鼓勵更多年長者施打疫苗，為了讓民眾有更多管道與方式投保，各產險公司也與銀行合作，台新銀行旗下數位金融品牌 Richart 為滿足民眾防疫需求，與美商安達產險」推出疫苗險線上投保服務。

台新銀行表示，考量許多民眾對於施打新冠疫苗趨之若鶩卻又擔心產生不良反應，Richart 自 7 月起與安達產險合作「安打疫苗保險專案」，年繳保費只需 199 元，一張保單就能保障兩劑接種，保障期間限最長可達接種後 90 天。減少民眾外出和群聚的風險，讓金融服務與防疫並進。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，疫情趨勢難以預測，金融服務必須與時俱進，為滿足民眾對於疫苗不良反應保險的需求，Richart 積極與安達產險合作，7 月推出「安打疫苗保險專案」，20 至 75 歲皆可透過線上投保，保費一年只需 199 元，保障內容除了一般住院每日 3000 元、加護病房住院每次 3 萬元及 30 萬元的喪葬補償外，連續住院達 5 日以上，另提供 2 萬元住院慰問金，而且在保險期間內，兩劑疫苗接種都有保障，投保不用等待期，也無需健檢報告，讓民眾用小資保費就能獲得全面防護。

純網銀 LINE Bank 則推出「LINE Bank 安心防疫專案」，2021 年 7 月 31 日前，LINE Bank 用戶購買富邦產險疫苗險與防疫險，以 LINE Bank 快點卡線上支付保費，並在活動期間內，於任意通路、持卡額外消費兩筆、每筆新台幣 100 元以上，可獲得 LINE POINTS 點數回饋 220 點，7 月 14 日之前完成開戶首刷，還能獲得 150 點 LINE POINTS，最高可享 LINE POINTS 370 點。