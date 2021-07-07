新加坡：視疫苗接種進度 將進一步放寬防疫制限制

新加坡計畫從下周開始放寬防疫限制，允許舉行更大規模的聚會，同時一旦達到至少有一半的人口完全接種疫苗，將會更進一步開放。

新加坡衛生部周三 (7 日) 發布聲明，自 7 月 12 日起，食品店的就餐人數將從目前的兩人增加到 5 人，婚宴以及工作場所有限的社交聚會，也可能恢復。

此外，一旦至少 50% 的新加坡居民完全接種疫苗，預計在本月底左右，政府將尋求放鬆餐飲、活動和團體規模—但僅適用於接種疫苗的人。

政府強調，只有當更多的人口完成疫苗接種得到保護時，才有可能採取進一步措施重新開放。

新加坡經過去兩個月的行動之後，新增本土病例已經降至個位數，目前政府正規畫人們如何與 Covid-19 病毒共存的路線圖。到目前為止，新加坡一直保持保守立場，因為官員們擔心任何過早的放鬆，都可能導致另一波感染浪潮。

數據顯示，截至 7 月 3 日，新加坡 560 萬人口中，有近 37% 已完全接種疫苗。當局認為，預計在 7 月 26 日這一周左右達到 50% 的里程碑。在新加坡，疫苗供應已經不成問題，官員們呼籲，已經接種疫苗的人等待 6 到 8 周的時間進行第二次注射。