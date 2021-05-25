國光生與新加坡Innovalues集團簽MOU 進軍東南亞

國光生 (4142-TW) 今 (25) 日宣布，公司、安特羅 (6564-TE) 與新加破北極星控股集團旗下的 Innovalues Tech 簽訂合作備忘錄，三方將在東南亞籌組合資公司，預計今年底前成立，負責推動流感疫苗、腸病毒疫苗、破傷風疫苗等產品進軍東南亞市場，將是國光生國際化、進軍東南亞市場的重要布局。

新加坡北極星控股旗下 Innovalues Tech 集團資本額約 3.5 億美金，旗下子公司有 8 家，集團定位為從事生物醫藥相關需求的醫藥產品布局及投資，目前已在新加坡、印尼及馬來西亞投資多家醫療中心，並從事相關醫藥服務。

國光生表示，三方合資公司將負責在東南亞執行臨床試驗、藥證申請和產品銷售，初期以流感疫苗、腸病毒疫苗和破傷風疫苗為主要合作項目，未來包括新冠疫苗等各項新產品，都將透過合資公司銷售，為公司前進東南亞的重要據點。

國光生指出，基於國際化市場布局，海外籌組合資公司有助在當地的臨床合作、藥證申請和開展銷售通路，若此模式運作良好，未來不排除持續在海外設點。

國光生近來積極布局國際市場，日前流感疫苗已取得清真認證，產品進入穆斯林國家的優勢大增，將持續前進東協各國和新南向國家，至於流感疫苗，今年外銷版圖包括中國、泰國、中亞地區，同時針對中東國家已送件申請疫苗藥證，其中，來自中國流感疫苗訂單較去年大幅成長五倍。