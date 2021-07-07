蔡明彰觀點：萬七漲在傳產 萬八還是傳產嗎？

今天報告的主題是「萬七漲在傳產 萬八還是傳產嗎？」。

萬寶投顧蔡明彰強調，4 月 15 日台股首度站上 17,000 點，到了 7 月 6 日看到 18,000 點，由於萬八是千點的整數關卡，又台股今年來大漲 20％，績效居全球股市第三，學者認為台股市值與 GDP 的比例近三倍，有過熱現象，因此萬八前震盪整理。

今年是特殊的一年，投資台股要聽有用的話，有道理的話未必要重視。台股市值與 GDP 的比例過熱是有道理的話，但若相信的人，早在去年 11 月突破 1990 年天價 12,682 點時就出脫持股，豈不錯失今年上漲 3,000 點的大行情。

資金狂潮、全民瘋台股是當前台灣經濟的必然趨向，試問一年銀行定存才 0.8％，即便明年底台灣跟進聯準會升級，最多也只是升級半碼，100 萬元的存款，增加利息不過 1,250 元，平均每月 104 元，只能吃一個便當，若將銀行存款投入台股，買最保守穩健的元大台灣 50(0050-TW)ETF，今年上半年報酬率 16％，是銀行定期存款報酬的 40 倍。

而全台銀行總存款高達 44 兆元，未來銀行存款不斷流入台股，台股市值必然膨脹，台股市值與 GDP 的比例居高不下。

全民瘋台股是可怕的資金能量，過去外資是主導台股最大力量，今年來外資賣超台股 4,300 億元，可是台股不跌、反而大漲，最主要是散戶大舉進場，從萬七到萬八的這段時間，外資賣超台股逾 1,000 億元，但散戶籌碼指標的融資餘額自 2,453 億元增加到 2,986 億元，大增 533 億元，融資增幅 22％，大於指數漲幅的 6％。

目前融資餘額創 10 年新高，但距離歷史高峰的 5,600 億元，還有一大段距離，未來融資在下半年還會不斷增加。融資是高槓桿操作，水可載舟、也可覆舟，在股市高點未滿足前，融資拉動台股，但達到天花板後，融資多殺多、血流成河，什麼時候是天花板？

萬寶投顧蔡明彰強調，以美國為首的國際景氣反轉，使台灣訂單及出口衰退，就是這次資金狂潮落幕時刻。

回顧台股萬七到萬八，漲在傳產，航運漲 197％、玻陶漲 63％、鋼鐵漲 35％、造紙漲 19％，紡織漲 12％，績效都擊敗大盤，但電子卻逆勢下跌 2％，台積電 (2330-TW) 從 619 元跌到 594 元，下跌 4％。聯電 (2303-TW) 這段時間持平，也沒漲到。聯發科 (2454-TW) 這段時間下跌 6％，鴻海 (2317-TW) 這段時間下跌近 5％，說明電子權值股在萬七到萬八的行情缺席了。

航運、鋼鐵漲幅太驚人，引起很多人的質疑，近日出現獲利回吐。首先看以出口、科技為主的韓國股市結構類似台股，韓股今年來上漲 14％，最大權值股三星電子卻下跌 4％，但航運的現代商船狂漲 190％、鋼鐵龍頭的浦項鋼鐵大漲 26％，顯然韓國股市今年也是漲傳產的航運及鋼鐵。市值 4,000 億人民幣的中遠海控週三大漲 5％，再創新高，今年來大漲 160％，也是陸股的一大飆股。

以散戶為主的台股最大的資金行情在 1990 年，當年主流是金融股，國泰人壽、三商銀漲到令人不可思議的上千元價位，台股成交量及週轉率衝上全球第一，最後結果當然是崩盤，但多頭前後持續長達 4 年，太早下車的投資人後來都被迫再進場追高，反而成為最大輸家。

萬寶投顧蔡明彰強調，操作以散戶為主的資金行情，務必選股要接地氣，現在什麼選股接地氣？在萬七到萬八的這段時間，台股外在環境發生兩件大事，使得傳產變成主流。一是聯準會持續 QE 使大宗商品大漲，二是歐美加速施打疫苗使日常生活用品產生強大剛性需求。

週四將公佈聯準會上次會議記錄，可瞭解聯準會是否有收縮 QE 的打算，如果有此暗示，台股萬八關卡不易突破，短線進入整理，反之聯準會持續 QE，預計高盛研判今年底、12 月前都不會收縮 QE，則台股可望攻克萬八，近來跌過的航運、鋼鐵又會活蹦亂跳，在航運、鋼鐵選股不要只看盤面的走勢來追逐個股，必須深入分析產品及供需。

貨櫃三雄下半年不再齊頭式平等，長榮 (2603-TW)7 月底有一艘該公司史上最大的 2.4 萬 TEU(20 呎櫃) 交船投入歐洲線，今年底有 4 艘這種巨無霸貨櫃輪投入營運，跑一趟就回本賺錢，簡直是印鈔機。

貨櫃三雄第二季 EPS 及上半年財報，以陽明 (2609-TW) 分別估 9.2 元及 16.5 元最佳，到了下半年，長榮 EPS 將居於領先，週三長榮跌停是遭處置的關係，與基本面無關，外資及本土法人的目標價都在 300 元以上，急跌後看好長榮下半年 EPS 大幅成長的買盤將會進場。

另外，也要分清楚不同船型散裝輪的成長性，南美及美國西部世紀乾旱使今年糧食穀物供給吃緊，巴拿馬型 BPI 運價今年來大漲 220％，但近日才跌 2％，相關的台航 (2617-TW)、四維航(5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 坐雲霄飛車，未免過度反應，估計慧洋 - KY 第二季 EPS 2 元居散裝輪之首，四維航估 1.5 元緊追在後。

近來流行轉投資持有航運股的個股股價跟著水漲船高，但還是要訴求本業。以貨運承攬的台驊投控 (2636-TW) 持有陽明 2 萬張，但 5 月 EPS 3.11 元，前 5 月賺進一個股本，本業貢獻逾七成，這樣行情走較穩較久。

大陸鋼材在黨慶後全面調整，主因唐山限產 30％塵埃落定，鐵礦砂、焦煤反彈的成本支出，週三陸股的鋼鐵集體收紅，台股鋼鐵股卻漲多急跌，估計包括中鋼 (2002-TW)、海光(2038-TW)、威致(2028-TW)、燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)、春雨(2012-TW)、聚亨(2022-TW)、運錩(2069-TW)、大成鋼(2027-TW)、新光鋼(2031-TW) 等 10 檔，第二季營收可望締造單季歷史新高，中鋼、盛餘、聚亨、大成鋼、新光鋼本益比在 10～12 倍之間，經過短線股價修正，本益比更低、更有價值。

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