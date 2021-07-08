張志誠觀點：供需還有缺口 散裝航運的航海時代就尚未結束

今年船隊訂單維持在歷史低檔小於 6%，而且日本船商指出，散裝船今年大幅增加的可能性不大，原因就在於，SCFI 指數在 2020 年 11 月就領先創下歷史新高，在貨櫃海運領先散裝航運的情況下，貨櫃海運公司有更高的利潤空間和更大的急迫性要快速增加運力，在這狀況下，貨櫃海運新訂單早先於散裝船隊訂單佔掉造船公司產能，甚至可能進一步排擠散裝船隊訂單。

資料來源：國泰證券 2021 年第二季產業論壇簡報 (裕民)

散裝船主要運送的原物料以鐵礦砂、煤炭、穀物為主，尤其是鐵礦砂佔了散裝船運力的接近 30%。所以從原物料的需求和價格可以進一步推斷 BDI 指數的可能趨勢。

2008/6/6 BDI 指數來到 11689 點，推升 BDI 指數急速上漲的原因之一就是，當時的金磚四國，巴西、俄羅斯、印度、中國的經濟成長加速，尤其是中國變成世界的工廠，同時又是最大商品消費國，使得鋁、銅、鐵、煤等需求比重急速拉升，進一步推動了 BDI 指數的上漲。

鐵礦砂價格在 2021/5/6 來到 202.65 首度超越 2008 年的歷史新高價位，5/12 來到 233.1。美國紐約商品交易所的銅期貨指數，2008 的高點是 3.92，2010 年首度突破 2008 的高點，2011/2/4 來到 4.57，2021/5/6 來到 4.6 再次創下歷史新高點。倫敦鋁現貨價，2008/7/12 來到高點 3302 美元，2021/7/3 來到 2519.5 美元，雖然鋁的需求沒有鐵和銅來的強勁，還未突破 2008 年的歷史高點，但也創下接近 10 年來的新高。

在鐵礦砂價格已經率先 BDI 指數創下歷史新高的情況下，而 BDI 指數又正處在突破 10 年盤整大底頸線後的主升段，而且散裝船的新船隊短時間內還無法趕上需求，散裝船供不應求會進一步再推升 BDI 指數，裕民 (2606-TW)、慧洋(2637-TW) 這些有指標性的散裝航商都發表持續看旺未來 1-3 年的散裝航運景氣的看法，綜合以上原因，BDI 指數仍有進一步的上漲空間，而 BDI 指數的上漲就會繼續帶動散裝船公司往歷史新高位置推進。

散裝航運裡中大型船的毛利率是較高的，大型船為主的散裝航運公司是裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW)、中航 (2612-TW)，其他小型船為主的有四維航 (5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、正德 (2641-TW)、台航 (2617-TW)、益航 (2601-TW)，所以我們是更看好大型船為主的公司漲幅會領先其他公司。

想獲得更多股票還有產業的分析，請加入

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險