群益權證小教室：技術面 收盤價站上5日MA

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

盤後搜尋的「技術面」，勾選「收盤價站上 5 日 MA」。5 日 MA 是最近 5 個交易日的平均收盤價，這個篩選可以簡單研判說目前短期內的趨勢比較強勁。

以 2021/7/7 盤後資料為例，篩選結果前 5 個選項分別為巨騰 - DR (9136-TW)、明安 (8938-TW)、九豪 (6127-TW)、超豐 (2441-TW)、雙美 (4728-TW)。

若以明安 (8938-TW) 為例，點擊標的名稱左邊紅色放大鏡可進入權證搜尋頁面，因當日收盤價站上 5 日 MA，建議看多標的，選取「認購」，並篩選價內外程度 - 5% ~ +20% 且剩餘天數 90 天以上的權證。

今天幫大家挑選出來的明安群益 0B 購 01 (720255 -TW) 權證，不僅符合我們所篩選的價內外程度及剩餘天期條件，買賣價差小於合適價差，有效槓桿也有 3 倍以上，看好條件就可以直接透過群益權民最大網下單。

今天的「群益權證小教室」到這邊告一段落，我們明天見！