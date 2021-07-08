茂順Q2獲新產能挹注 營收續創新高 下半年更旺

密封元件廠茂順 (9942-TW) 今年第二季起新產能陸續加入投產，加上市場需求湧入、工作天數增加，單季營收衝高達 9.79 億元，刷新歷史紀錄，第三季還有擴產新訂單、新報價及訂單滿載等因素，營收將續創新高。

茂順 4、5 月營收分別為 3.3 億元及 3.24 億元，年增率都在 3 成之上，6 月營收持續強勢達 3.25 億元，為歷年同期新高，月增 0.28%，年增 36.12%；第二季營收 9.79 億元，年增 36.8%，連兩季創新高，毛利率受惠經濟規模放大，可望持在首季 35.65% 表現上。

茂順 2021 年第一季稅後純益 1.25 億元，創 7 年來同期新高，也是 6 季以來新高，季增 11.61%，年增 1.47 倍，每股純益 1.5 元。

茂順第二季陸續在兩岸新增 20% 產能，並調漲新訂單報價近 10%，新開產能開出就被客戶搶光，目前排單達 9 月後，法人看好，茂順全年營收將超越 36 億元創新高，稅後純益上看 6.65 億元，年增超過 7 成，每股純益衝 8 元創新高。

茂順密封元件應用廣泛，以應用區別來分，40% 應用於汽車，40% 為工業用，另有近 20% 用於農業及建設使用。