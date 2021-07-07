出走海外難度更高？ 傳中國擬限制中企以VIE模式赴美、港掛牌

《彭博》引述知情人士透露，中國證監會計畫收緊中企海外上市的規定，要求採用可變權益實體 (Variable Interest Entity,VIE) 模式的中企，在赴美或赴港上市之前必須先獲得監管機構批准。

為規避中國政府對於網路、電信、鋼鐵等敏感性產業的外國投資限制，尋求更多海外資金，中國企業赴海外上市時多半採用 VIE 模式，將公司所有債務和權益都轉移至境外註冊上市實體。

在 VIE 結構之下，海外股東並未直接持有中企股權，而是擁有中企境外註冊上市實體的股權，包含阿里巴巴、百度在內，幾乎所有中國大型科企都採用這種方式，由於這些公司掌握大量中國消費者數據，中國政府越來越擔心失去對國內數據的控制權，因此急於收緊對科企海外上市的監管。

上述計劃仍有待中國國務院批准，其中一位知情人士稱，證監會計畫和證券承銷公司就修訂規則進行討論。

中國國務院周二 (6 日) 印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，宣布將收緊中企海外上市的審查規定，同時加強中概股監管，中國近期大動作頻頻，凸顯政府積極牽制國內科技公司的決心。

中國網信辦 4 日以違規收集個資為由，宣布對滴滴出行展開調查，同時下架滴滴 App，使得甫在美掛牌的滴滴出行美股盤中一度暴跌 20%。

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