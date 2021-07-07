滴滴在中國遭勒令下架市值暴跌140億美元 中概股血流成河

中國叫車 app「滴滴出行」遭到中國網路安全審查和勒令下架，在紐約上市不久的滴滴 (DIDI-US) 股價周二 (6 日) 暴跌近 20%，跌破發行價，市值蒸發 140 億美元。消息拖累其他中概股走低，普普文化 (CPOP) 大跌逾 30%，Boss 直聘母公司看準 (BZ-US) 跌 17%。

滴滴在紐約收盤下挫 19.58% 至每股 12.49 美元，跌破 14 美元 ADS 發行價，市值蒸發 140 億美元，目前為 598.83 億美元。

滴滴 6 月底剛在美國掛牌，寫下阿里巴巴赴美掛牌迄今中企首次公開發行 (IPO) 最大規模，但上周五 (7 月 5 日) 突然遭到中國當局啟動網路安全審查，周一被勒令下架，理由是嚴重違法收集使用個資。滴滴已經暫停新用戶註冊，並依主管機關要求下架。

除了滴滴，北京當局周一也對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS 直聘」 三家網路平台實施審查。

滴滴和多家最近赴美上市中企遭到審查的消息，導致中概股下挫。BOSS 直聘母公司看準 (BZ-US) 跌 17%，旗下有運滿滿、貨車幫的滿幫集團 (YMM-US) 跌 6.9%。

此外，騰訊音樂 (TME-US) 跌近 7%，百度 (BIDU-US)、京東 (JD-US) 約跌 5%，普普文化 (CPOP-US) 暴跌超過 30%。

中概股周二行情。取自 CNBC

投資中概股的隱憂，近年隨著前總統川普加強投資禁令日益升高，如今滴滴遭北京當局整頓，可能打斷中企赴美上市潮。Dealogic 資料顯示，今年上半年有 34 家中國企業在紐交所總計募資 124 億美元，遠勝去年同期 18 家募集的 28 億美元。

投資機構 Oppenheimer 說，美國加強審查可能是促使中國出手的因素之一，「中國可能擔心敏感訊息洩露到外國，因此這些網路審查可能還會發生。華府已經要求在美上市中國企業必須接受美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 會計審查，否則須從美國交易所下市。」

中概股當中，僅微博 (WB-US) 逆勢漲逾 6%，路透引述消息人士說法報導，董事長正和某國營公司洽商下市，不過消息已遭微博否認。