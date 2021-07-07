〈進出口統計〉上半年出口突破2000億美元 三因素下半年出口埋變數

雖有疫情干擾攪局，但上半年出口依舊刷新歷史紀錄，財政部今 (7) 日公布 6 月出口值達 366.5 億美元，較去年同期增加 35.1%，累計第 2 季與上半年出口值分別達 1089.7 億美元、2069.1 億美元，雙雙刷新歷史紀錄，但在高基期、美中科技戰與變種病毒株擴散等干擾下，下半年恐難見到 3 成以上的年增幅。

財政部統計，第 2 季出口 1089.7 億美元，年增 37.4%；累計前 6 月 2069.1 億美元，較去年同期增加 31%。

財政部統計處處長蔡美娜指出，今年上半年出口大幅增加，主要可歸功於四大因素，包括：一、歐美國家陸續解封推升終端需求回溫與原物料價格彈升，二、市場供需關係緊俏、廠商調漲售價，三；新興科技應用與蘋果新機拉貨效應等，都是拉抬出口表現的關鍵。

進一步看主要出口貨類，支撐出口主力的電子零組件 6 月出口值達 145.1 億美元、年增幅 29.8%，創下 2016 年以來連續 26 個月正成長的紀錄。蔡美娜說，電子零組件出口暢旺，主要與高階手機拉貨需求，以及被動元件出口熱絡有關。

其次是資通訊設備，6 月出口值 49.2 億美元、年增 22.5%，主要受惠於居家辦公與宅經濟等需求拉抬，帶動需求持續增加。

傳產貨類中包括基本金屬、塑橡膠、礦產等出口也有亮眼表現，其中礦產品在油價上漲帶動下，單月出口值 10.4 億美元、年增幅 87.4%，紡織品也受惠於歐美解封需求，帶動單月出口值年增 53.8%。

蔡美娜指出，第 2 季出口表現亮眼，主要與景氣復甦、基期偏低有關，加上廠商增開產能、原物料價格反彈等，使得我單季出口值年增幅超過 3 成，創下 2010 年第 3 季以來新高紀錄，排名更是亞洲四小龍中之首。

展望後市，蔡美娜分析，從過去季節性走勢來看，預期 7 月出口值約 364 到 274 億美元左右，年增幅介於 29% 到 33% 之間；但由於去年 8 月以來出口值就跳升至 300 億美元關卡，加上美中貿易戰與疫情不確定因素，預估下半年恐難再見到年增幅 3 成以上的高增幅。