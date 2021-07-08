〈美股盤後〉Fed公布會議紀要 滴滴暴跌 標普續創新高

週三 (7 日) 聯準會公布 6 月會議紀要，OPEC+ 增產會議卡關，油價轉跌後能源股殞落，通膨隱憂促使美債殖利率下滑，提振科技股走揚，美國前總統川普對推特、臉書和 Google 發動法律戰，滴滴跌破發行價，標普指數續創新高。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 公布 6 月 15 日至 16 日的美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，與會官員談到經濟復甦進展較預期還快，但將耐心等待達到減碼購債 (Taper) 的門檻條件。一些官員預計該門檻將比預期更早實現，而另一些官員則更願意等待即將公布的經濟數據。

石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 未能就產量限額達成一致，由於談判僵局可能導致價格戰，促使週三原油價格下跌。

美國敦促中國和民間企業擴大參與二十國集團 (G20) 對遭受疫情重創的低收入國家的債務延期償付，以及一個債務重組共同架構。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.84 億例，死亡數突破 399 萬例，美國累計確診超過 3375 萬例，累計死亡數超過 60.6 萬。印度累計確診超過 3066 萬例，巴西累計確診 1885 萬例。

週三 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 104.42 點，或 0.30%，收 34,681.79 點。

標普 500 指數上漲 14.59 點，或 0.34%，收 4,358.13 點。

那斯達克指數上漲 1.4 點，或 0.01%，收 14,665.1 點。

費城半導體指數下跌 46.2 點，或 1.40%，收 3,261.7 點。

標普 11 大板塊中有 3 大板塊收黑，能源、通訊服務、非必需消費品領跌，材料、工業和醫療保健領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收高。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.80%；臉書 (FB-US) 跌 0.65%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.57%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.82%。

道瓊成分股多收低。波音 (BA-US) 下跌 1.85%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.02%；Salesforce (CRM-US) 下跌 0.72%；高盛 (GS-US) 下跌 0.59%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.80%；3M (MMM-US) 上漲 1.51%。

費半成分股盡墨。博通 (AVGO-US) 跌 0.79%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.23%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.40%；美光 (MU-US) 下跌 3.53%；AMD (AMD-US) 下跌 4.16%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.58%；高通 (QCOM-US) 跌 0.86%。

台股 ADR 僅中華電信獨強 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.37%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.89%。

企業新聞

中國監管當局此前宣布對滴滴進行網路安全審查，並要求下架 App，不允許新用戶註冊。滴滴 (DIDI-US) 週三暴跌 5.40% 至每股 11.91 美元，跌破發行價。

中國正考慮修訂中企海外上市的規則，同時將加強對跨境數據流動和安全的限制，中概股賣壓強勁。

電動汽車蔚來 (NIO-US) 暴跌 8.45%、拚多多 (PDD-US) 下跌 2.48%、百度 (BIDU-US) 下跌 2.27%、阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 1.70%。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.26% 至每股 644.65 美元。中國的困境繼續給特斯拉帶來一些不利因素，投行 Wedbush 認為，特斯拉處於令投資者擔憂的中國監管環境中。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.80% 至每股 144.57 美元，連續第 7 個交易日上漲，創約三個月以來最長的漲勢。摩根大通、Evercore ISI 等分析師看多蘋果下半年股價表現。

被社群媒體巨頭噤聲後，美國前總統川普揚言採取法律行動，時隔多月終於正式做出行動，他表示要將推特、臉書、Google 科技巨頭與其執行長告上美國法院。

推特 (TWTR-US) 下跌 2.07% 至每股 68.76 美元。臉書 (FB-US) 下跌 0.65% 至每股 350.49 美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 小漲 0.23% 至每股 2,529.48 美元。

美國防部取消微軟 JEDI 雲端合約，啟動一份新的新的雲端合約「JWCC」，市場料亞馬遜可望敗部復活。微軟 (MSFT-US) 上漲 0.82% 至每股 279.93 美元。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.57% 至每股 3,696.58 美元。

經濟數據

美國 JOLTS 職位空缺數創 920 萬紀錄新高，預期 934.3 萬個，前值 928.6 萬個

華爾街分析

週三股債齊揚，標普漲至歷史新高，10 年期美債殖利率連續第二個交易日下跌。

Pacific Life Fund Advisors 資產配置主管 Max Gokhman 表示，6 月利率會議象徵 Fed 對通膨風險的信心有所轉變，這與債市完全脫節，因為若 Fed 擔心通膨，看到經濟取得強勁進展，便會更早減碼購債，那麼美債殖利率應會上升，而不是下滑。

Mercer Advisors 投資長 Don Calcagni 稱，市場享受所處的金髮女孩經濟時期，仍因這種興奮情緒高漲。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 週三表示，Fed 6 月的會議紀要並不如預期那般強硬。特別是對於近期展開縮減資產購買規模，Fed 似乎僅提供有限的支持。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主