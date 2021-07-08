〈美股熱門股〉蘋果前景佳股價創新高 超越肉類成本壓力攀升跌逾3%

蘋果 iPhone 銷量前景佳，上漲 1.8% 創新高

蘋果 (AAPL-US) 股價周三（7 日）上漲 1.8% 至每股 144.57 美元，打破 1 月紀錄改寫歷史新高，並以連漲 7 日寫下三個月來最長連漲走勢。部分華爾街人士預估，隨著 iPhone 銷量有望攀升，未來 6 個月內蘋果股價將出現更強勁的反彈。

此外，美國防部取消微軟 (MSFT-US)JEDI 雲端合約，啟動一份新的新的雲端合約「JWCC」，除亞馬遜 (AMZN-US) 可望敗部復活外，甲骨文 (ORCL-US) 也有望入選為合作公司，兩家公司股價周三分別上漲 0.57% 與 3.62%，改寫歷史新高。

超越肉類成本壓力攀升，跌 3.59%

超越肉類（Beyond Meat）(BYND-US) 周三在研調機構 CRFA 將該公司股票從買入下調至持有後，股價下跌 3.59% 至每股 140.34 美元。

CRFA 分析師 Arun Sundaram 表示，由於勞力與運輸成本上升，預估超越肉類今年全年虧損將超過先前預期，將全年每股虧損從 1.15 美元上調至 1.24 美元。不過由於該公司的研發部門與營銷策略運作良好，Sundaram 仍對該公司的前景持樂觀態度。

超越肉類的銷售受到疫情影響，但隨著疫苗普及，客流逐漸回溫，收入有望跟著成長。

WD-40 第三季財報繳佳績，盤後漲 8.24%

WD-40(WDFC-US) 周三盤後公布第三季亮眼的財報成績並給出優於分析師預估的全年財測後，盤後股價大漲 8.24% 至每股 282 美元。

該公司第三季營收從去年同期的 9,820 萬美元增至 1.364 億美元，獲利從去年同期的 1,450 萬美元或每股賺 1.06 美元增至 2,100 萬美元，合每股賺 1.15 美元。

WD-40 的董事長兼執行長 Garry Ridge 表示，鑒於第三季強勁業績的表現，預估全年營收將介於 4.75 億至 4.9 億美元之間，相當於較去年同期成長 16% 至 20%，也優於分析師先前預估的 4.619 億美元。