【袁志峰專欄】港股止跌，短線反彈

今天推介 - 招商局港口 (144), 上日收市 $11.50

1) 股市前景

恒指連跌 7 日，累跌 4.5%。撇除除息影響，昨日恒指基本持平，頭部科技股仍然受壓，南向資金轉淨買入，但繼續減持騰訊 (700)，令其股價創年內新低。港交所(388) 連升 2 日反映投資者對港股後市轉趨樂觀。國常會提出適時運用降準等貨幣政策工具以支持中小微企業，估計降準行動快將落實。筆者認為港股短期內具技術反彈條件，看好石油、汽車、物管、光伏及風電板塊。

今天推介是招商局港口 (144) — 公司為國營企業，主要從事港口開發和營運，投資遍及 25 個國家地區的 41 個港口。今年首 5 個月，中國進出口總值按年增長 38.1%，由於亞洲多國疫情擴散，估計短期內中國外貿增長可維持強勁。2020 年公司完成集裝箱吞吐量 1.205 億 TEU，按年增長 7.9%，同期經常性盈利為 41.58 億港元，按年跌 0.1%。今年首 5 個月，公司完成集裝箱吞吐量 0.548 億 TEU，按年升 22.1%，估計公司今年盈利增長不俗。現價對應市淨率 0.48 倍，估值便宜。建議買入，目標價 13.0 元，止損價 11.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 295 點報 27778 點，隨即再急跌至 27703 點才反彈，跌穿 5 月低位的 27715 點，全日反覆上落，尾市做好，以接近全日高位收市，收報 27960 點，跌 112 點或 0.4%，若撇除建設銀行 (939) 及中國人壽 (2628) 除息影響，基本持平。成交額按日增 8% 至 1566 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金轉淨買入約 18 億元，包括淨買入 5 億元港交所 (388) 及淨賣出 22 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 177 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 22 升 32 跌 4 持平。藥明生物 (2269) 周二跌逾 8% 後，周三反彈逾 6%，為升幅最大藍籌。其次是信義光能 (968) 及港交所 (388) 漲逾 5%。石藥集團 (1093) 及舜宇光學 (2382) 升逾 4% 及 3%。中海油 (883)、中石油(857) 及龍湖集團 (960) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。碧桂園 (2007) 及交通銀行 (3328) 跌近 2%。滙豐 (5)、恒生銀行(11) 及長和 (1) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.6%，成份股 14 升 16 跌。大型科技股全線下跌。快手 (1024) 跌逾 3% 創上市新低，百度 (9888) 及京東集團 (9618) 跌逾 2%，騰訊 (700)、阿里(9988)、美團(3690) 及網易 (9999) 跌逾 1%。騰訊 (700) 創年內新低。嗶哩嗶哩 (9626) 跌 5%，為跌幅最大成份股。微盟 (2013) 及金蝶國際 (268) 跌 3%。海爾智家 (6690)、舜宇光學(2382) 及明源雲 (909) 漲逾 4%、3% 及 2%，為升幅最大成份股。新東方在線 (1797) 及同程藝龍 (780) 升 2%。

板塊方面，大型科技股、石油及本地銀行股跑輸大市。光伏、風電、航運及體育用品股逆市上升。福萊特玻璃 (6865) 及信義光能 (968) 升逾 12% 及 5%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 升 3%。中遠海控 (1919)、中遠海發(2866) 及太平洋航運 (2343) 升 10%、6% 及 5%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 升 5% 及 3%。

周三上証指數低開 0.6%，隨後輾轉上升至尾市，最多曾漲 0.8%，收報 3553.72 點，升 0.7%。深証成指升 1.9%，科創 50 指數升 2.4%。滬深兩市總成交約 10500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 700 億元。滬深股通北向資金淨買入約 44 億元，7 月以來淨買入 16 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議指出，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步增強金融對實體經濟，特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。(信報)

彭博引述知情人士透露，中國擬要求所有紅籌 VIE(Variable Interest Entity，可變利益實體) 企業境外上市前均須獲得中國證監會的批准。中國證監會正牽頭研究修訂現行的 1994 年生效的相關規定。在新規下 VIE 架構企業赴美國或香港上市，均須尋求批准。(信報)

人民銀行公布，6 月末中國外滙儲備為 3.214 億美元，按月減少 77.93 億美元，結束此前兩個月增勢。6 月末黃金儲備為 6264 萬盎斯，為連續 22 個月保持不變。(信報)

4) 個股訊息

東方海外 (316) 公布，今年上半年，集團總收益 64.86 億元(美元 · 下同)，按年增長 1.08 倍；總載貨量 392.7 萬個標準箱，升 19.5%。截至 6 月底止，第二季收益 34.68 億元，按年增長 1.19 倍；總載貨量 194.8 萬個標準箱，升 15.4%。(信報)

中國外運 (598) 公布，按照中國企業會計準則，預期今年中期盈利為 20.1 億元至 22.53 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 65% 至 85%；去年同期盈利 12.15 億元。(信報)



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