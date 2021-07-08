鉅亨美股雷達：百度智慧汽車稱2023問世、瑞穗看好蔚來前進國際市場

美股今日重要看點：

聯準會 (Fed) 公佈 6 月貨幣政策會議紀要，多位聯準會官員認為，滿足削減 QE 購債計劃的條件可能比預期來得更早，故聯準會須為此做好行動準備，但短期內並不急於執行。

市場分析多數認為，從實際討論來看，聯準會的表態似乎不像想像的那麼強硬，引動 S&P 500 指數、那斯達克指數應聲上漲，再創新高。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 104.42 點，或 0.30%，收 34,681.79 點。

標普 500 指數上漲 14.59 點，或 0.34%，收 4,358.13 點。

那斯達克指數上漲 1.4 點，或 0.01%，收 14,665.1 點。

費城半導體指數下跌 46.2 點，或 1.40%，收 3,261.7 點。

S&P 500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金人數，市場預期 38.8 萬人，前值為 36.4。

美國上週續請失業金人數，市場無預期值，前值為 346.9。

上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期值，前值為 -671.8。

重要個股動態：

1. 百度 (BIDU-US)

在 2021 全球人工智慧大會中，百度創始人李彥宏表示，智慧汽車未來更像機器人，或者說，未來主流機器人的長相，更像智慧汽車。

李彥宏強調，百度的智慧汽車正在研發當中，預計 2023 年問世。

BIDU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蔚來汽車 (NIO-US)

蔚來採用垂直整合的商業模式，把對全球供應鏈的依賴降低到最低水平，瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 在最新研報中表示，蔚來銷量年增率增長了 112%，銷售增長的力道將持續到今年年底。

Vijay Rakesh 維持對蔚來股票的買進評級，並給予 65 美元的目標股價，這意味著，按週二收盤價計算，未來 12 個月蔚來股價還有潛在 29.25% 上漲空間。

Vijay Rakesh 認為，蔚來將有一個光明的 2021 年下半年，今年底充電樁數量估將超過預期。

雖然蔚來將會受到晶片荒影響，但 Vijay Rakesh 仍然堅定地看好蔚來，看好蔚來將進入國際市場，國際市場將占到總銷量的 25% 至 30%。

Vijay Rakesh 在投資報告中寫道，預期蔚來將成為在海外市場取得商業成功的首家中國電動汽車廠商。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

市場開始展望 9 月份的新一代 iPhone 和 3 週後將公布的新一季財報，週三蘋果股價再創新高，也使得蘋果市值超過 2.4 兆美元，比微軟的 2.1 兆美元高約 3000 億美元。

蘋果股價上漲似乎有數個因素，部分分析師預期，在新一代 iPhone 即將發布之前，蘋果股票將跑贏大盤，另外也有分析指出，最近蘋果新一代 iPhone 訂單增加，iPhone 12 銷售仍然強勁，未來數季 Mac 和 iPad 銷售估將繼續保持強勁。