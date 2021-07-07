美敦促中國與民企 擴大參與G20暫緩償債倡議

《路透社》週三 (7 日) 報導，美國敦促中國和民間企業擴大參與二十國集團 (G20) 對遭受疫情重創的低收入國家的債務延期償付，以及一個債務重組共同架構。

據《路透社》引述美國財政財政部官員表示，華府對擴大 G20 和巴黎俱樂部 (Paris Club) 達成的債務處理共同架構抱持著開放態度。擴大的債務重組框架範圍涉及的不僅是低收入國家、小島國、脆弱國家，甚至一些債務負擔較高的中低收入國家也將納入。

一場迫在眉睫的債務危機的擔憂正與日俱增，國際金融協會 (IIF) 近期數據顯示，新興市場因疫情債台高築拖累其經濟復甦的腳步，今年新興市場的債務首季增長了 6000 億美元，達逾 86 兆美元的新高紀錄。

G20 財政長們將於 7 月 9 日至 10 日在威尼斯舉行會議，屆時他們將評估債務問題的狀況。

國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 多次警告，疫情應對工作和經濟展望出現危險的分歧，這恐讓發展中國家未來幾年都遠遠落後。

全球發展政策研究中心等三家智庫在 6 月底呼籲 G20 建立一個新的全球機制，為新債券提供擔保，讓民間債權人可以利用這些債券換取經過大幅減值的舊債。

該報導提到，一些中國實體沒有充分參與 G20 的債務暫緩償還倡議 (DSSI) 或債務凍結，美國政府正敦促中國當局更充分地參與兩項倡議,

諸如向其他債權方，提供更多數據等。

美國財政官員提到，拜登政府敦促所有債權方迅速行動，敦促 G20 繼續提供財政刺激，以幫助全球復甦，並投資於變革性的領域，以應對氣候變化和收入不平等問題。