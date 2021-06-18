白宮有意安排雙方領導人二度交流

美國與俄羅斯總統之間的拜普會才落幕，周五 (18 日)《路透社》報導指出美國白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan) 表示，白宮將考慮安排總統拜登與中國國家主席習近平二度對話。

蘇利文稱，尋求與中國儘快安排兩國領袖進行交流，方式可能是通電話，或者在國際場合上見面。預計兩人 10 月會出席在意大利舉行的 G20 高峰會，白宮可能考慮兩人屆時面對面會談，目前未有最終定案。

不過在兩國領導人再度對話之際，周四 (17 日) 美國聯邦通訊委員會(FCC) 表決通過一項計劃，推動禁止華為及中興等可能造成威脅國家安全的中國企業供應美國通訊網路設備。

(圖片: AFP)

拜登上台後大致上延續前一任總統川普對中國的強硬政策，並在 G7 遊說美國盟友共同應對中國造成的挑戰，甚至打算推出歐美版本的「一帶一路」來抗衡中國在全球不斷擴大的影響力。

此外，在 G7 發表的聯合公報上，不但對中國在新疆和香港的人權提出斥責，同時要求在中國對新冠病毒來源進行全面和徹底的調查，台海問題也首度在聯合公報內亮相，這觸發北京當局的敏感神經。

美國拜登總統上一次與習近平之間公認的對話是在 2 月 10 日，即中國農曆新年的前夕。拜登透露，該次通話持續兩個小時的時間，當中拜登向習近平闡明美國對中國一些行為的「根本性關注」，也與習近平討論在符合美國利益時與中國合作的領域。

拜登說，他向習近平表示，美國並不尋求「對峙」，但美中之間存在「激烈競爭」，美國將堅持要求中國依照國際規則公平競爭。