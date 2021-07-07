人力招募難度高 美國5月JOLTS職位空缺再攀新高至921萬

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (7 日) 公布 5 月 JOLTS 職位空缺再飆歷史新高至 921 萬個，除了反映醫療保健、教育與餐旅業釋出更多職缺，也凸顯出企業在人力招募上所面臨的困境。

BLS 報告顯示，美國 5 月 JOLTS 職位空缺略低於市場預期，前值自先前的 928.6 萬個，下修至 919.3 萬個。

(圖：Zerohedge)

從產業來看，5 月醫療保健職位空缺增加 8.9 萬個，餐旅業增加 8.1 萬個，州和地方政府教育增加 4.6 萬個，教育服務增加 3.5 萬個。

近月來，廣泛疫苗接種加上經濟重啟刺激經濟活動反彈，消費者需求大幅回升，使企業面臨缺工窘境，如今許多企業已開始調升薪資或祭出獎勵措施，盼吸引更多求職者。

去年 4 月疫情爆發後，失業人數較職位空缺數多出 1810 萬，龐大差距創下紀錄新高，這項差距在上月顯著縮減至 10.7 萬，且遠低於 3 月的 61.9 萬。

然而有跡象顯示，隨著防疫限制令解除，人力招募速度似乎已觸及高點，5 月招募人數小幅下滑至 592.7 萬，為 2 月以來最低，職位空缺總數較招募人數高出 328 萬，差距為 2000 年以來最大。