美國6月ISM製造業PMI小跌至60.6 供應鏈及缺工困境持續
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美國 6 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 60.6，製造業活動持續穩健擴張，但供應鏈瓶頸和缺工問題持續拖累產出，使 6 月擴張步伐略為放緩。
6 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 66.0，前值 67.0
- 生產指數報 60.8，前值 58.5
- 雇傭指數報 49.9，前值 50.9
- 供應商交貨指數報 75.1，前值 78.8
- 存貨指數報 51.1，前值 50.8
- 客戶端存貨指數報 30.8，前值 28.0
- 價格指數報 92.1，前值 88.0
- 未完成訂單指數報 64.5，前值 70.6
- 出口訂單指數報 56.2，前值 55.4
- 原物料進口指數報 61.0，前值 54.0
6 月新訂單與雇傭指數均較前值略微下滑，其中，雇傭指數報 49.9，為 7 個月以來首度跌破 50 景氣分水線，反映需求強勁之際，缺工問題仍難解。
供應鏈中斷及勞動力短缺持續對供應商造成壓力，價格指數自 5 月的 88 升至 92.1，為 1979 年石油危機以來最高水平。
儘管未完成訂單指數和供應商交貨指數小幅回落，兩者仍處在較高水平。與此同時，出口訂單指數較上月增長，顯示隨著海外需求正在回升。
ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造商和其供應鏈仍在努力應對強勁的需求增長，然而，創新高的原物料交貨時間、物價上漲、物流困境以及關鍵原物料缺貨情況，還在繼續影響製造業各個層面。