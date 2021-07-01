美國6月ISM製造業PMI小跌至60.6 供應鏈及缺工困境持續

美國 6 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 60.6，製造業活動持續穩健擴張，但供應鏈瓶頸和缺工問題持續拖累產出，使 6 月擴張步伐略為放緩。

6 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：

新訂單指數報 66.0，前值 67.0

生產指數報 60.8，前值 58.5

雇傭指數報 49.9，前值 50.9

供應商交貨指數報 75.1，前值 78.8

存貨指數報 51.1，前值 50.8

客戶端存貨指數報 30.8，前值 28.0

價格指數報 92.1，前值 88.0

未完成訂單指數報 64.5，前值 70.6

出口訂單指數報 56.2，前值 55.4

原物料進口指數報 61.0，前值 54.0

(圖：ISM)

6 月新訂單與雇傭指數均較前值略微下滑，其中，雇傭指數報 49.9，為 7 個月以來首度跌破 50 景氣分水線，反映需求強勁之際，缺工問題仍難解。

供應鏈中斷及勞動力短缺持續對供應商造成壓力，價格指數自 5 月的 88 升至 92.1，為 1979 年石油危機以來最高水平。

儘管未完成訂單指數和供應商交貨指數小幅回落，兩者仍處在較高水平。與此同時，出口訂單指數較上月增長，顯示隨著海外需求正在回升。

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造商和其供應鏈仍在努力應對強勁的需求增長，然而，創新高的原物料交貨時間、物價上漲、物流困境以及關鍵原物料缺貨情況，還在繼續影響製造業各個層面。