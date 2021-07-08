鮑爾表現令葉倫滿意 Fed前副主席表態支持連任

聯準會 (Fed) 主席鮑爾任期將於明年 2 月屆滿，週三 (30 日) 《彭博社》報導，Fed 主席任命主要影響人之一，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 很滿意鮑爾的工作表現，而且 Fed 前副主席布林德 (Alan Blinder) 表態支持鮑爾連任。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於 2018 年 2 月開始就任，鮑爾出身法律界，曾任律師、投資銀行家，其任期到 2022 年 2 月將屆滿。同時，Fed 副主席理克拉里達 (Richard Clarida) 和聯準會負責銀行監管的副主席奎爾茲 (Randal Quarles) 任期都將在未來幾個月內到期。

Fed 主席是由美國總統提名，然後由參議院通過而就任，外界認為，美國總統拜登很可能會讓鮑爾續任。迄今鮑爾一直迴避評論是否連任的議題，白宮對鮑爾連任與否也一直避而不談。

按過去慣例，白宮預計將在今年秋季決定是否要求鮑爾連任，或者提名新的 Fed 主席候選人。

消息人士透露，Fed 主席任命主要影響人之一，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 對身邊親近人士透露，她和鮑爾關係良好，對於鮑爾如何引導貨幣政策度過新冠引發的經濟危機感到滿意。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen)、白宮辦公廳主任克萊恩 (Ron Klain) 和國家經濟委員會主任迪斯 (Brian Deese) 預計將在向拜登提出建議方面發揮關鍵作用。

美國聯準會卸任副主席，目前任教普林斯頓大學經濟學教授布林德 (Alan Blinder) 週三受訪提到，最好讓鮑爾連任 Fed 主席，以在美國經濟從疫情中復甦之際保持政策穩定。

布林德稱：「鮑爾在 Fed 做得非常出色，如果拜登總統向我詢問，我會建議讓鮑爾連任，並不是對鮑爾任職表現良好的獎勵，雖然他理應得到，但只是主要考慮到他連任所代表的政策穩定。」

截稿前，白宮和財政部的發言人拒絕對此消息置評。

(本文不開放合作夥伴轉載)