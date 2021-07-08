歐美國家可能邁向嚴峻危機？資深經濟學家點出4大原因

法國外貿銀行 (Natixis) 資深經濟顧問、巴黎經濟學院教授 Patrick Artus 指出，有 4 項原因可解釋，為何歐美國家即將走向極度劇烈的危機。

首先，Artus 表示隨著經濟重啟，美國、英國、法國和歐元區在內主要經濟體的未償債務總額佔 GDP 比重，雖然已擺脫疫情時的最高水平，但目前仍處相對高位。

Artus 認為，若負債所得比 (debt-to-income ratios) 持續上升，恐怕無法確保貸款國的償債能力。

圖 1A：OECD 公共與私營部門債務佔名目 GDP 比重，圖 1B：OECD 債務總額佔名目 GDP 比重 (圖：MarketWatch)

再者，貨幣供給量也創下歷史新高。Artus 表示，相對於所得，貨幣供給量不可能一直增加，因為貨幣需求終將停止增長。

此外，隨著股票和房價飆升，財富水平不斷擴張。Artus 認為，相對資產價格上漲無法外推，一旦漲得過高，買家的存款將不夠拿來購買資產，屆時價格將無可避免向下修正。

圖 3A：OECD 房價 / CPI、股市指數 / CPI，圖 3B：OECD 財富水平佔名目 GDP 比重 (圖：MarketWatch)

最後，Artus 指出所得分配不均將對受薪階級不利，過了一段時間後，若薪資收入仍無法自生產力提升中受惠，對商品及服務的需求將轉弱，以致於無法消化生產。

Artus 認為，所得分配調整將導致薪資增長加快、通膨率上升，因此必定要實施更嚴厲的貨幣政策，來穩定資產價格和財富水平，並強迫去槓桿化。由於家庭、企業和政府需求必然下滑，去槓桿化將導致經濟衰退。

Artus 稱：「這些變量穩定後，將引發一場非常劇烈的危機，薪資和通膨加速增長、限制性貨幣政策、財富與資產價格走低，以及內需下滑，將導致一波經濟衰退。」