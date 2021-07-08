中資滲透浮現國安疑慮 英國將對NWF併購案展開調查

英國政府周三 (7 日) 宣布，將對中國聞泰科技旗下荷蘭安世半導體 (Nexperia) 收購英國最大半導體製造商 Newport Wafer Fab (NWF) 的交易進行調查 ，該收購案已引發英國立法官員對國安、高科技未來的擔憂。

CNBC 上周引述消息人士報導，荷蘭安世半導體將以 6300 萬英鎊 (8700 萬美元) 收購車用晶片製造商 NWF。安世半導體也在周一證實收購傳言，不過並未透露收購金額。

英國首相強生 (Boris Johnson) 周二向國會表示，目前正在研究收購案細節，並要求國家安全顧問進行初步調查。根據英國企業法規定，政府有 30 天的時間決定是否放行企業收購案，或對該案進行審查，若決定審查將有 5 年的時間來調查，當最終判定具威脅性則有權取消交易。

除了車用半導體外，NWF 還致力於應用在 5G、臉部辨識的先進化合物半導體生產與開發，該公司也和許多英國大學有合作關係。強生表示，英國國家安全顧問 Stephen Lovegrove 將會判斷 NWF 的產品是否對中國有真正的智慧財產權價值和利益，或是否有危害國家安全的疑慮。

前英國保守黨領袖 Iain Duncan Smith 認為，儘管英國有立法、有強硬表態，但英國政府仍用兩種方式對待中國，政府應阻止此交易案。他指的是，儘管強生阻止華為參與英國的 5G 標案，但英國在半導體業的交易中傾向採取寬鬆的態度。

保守黨議員 Damian Green 則表示，收購案應根據法律進行，此類製造設施是未來許多產業的核心，對於一個高科技國家的長期彈性來說非常重要。

儘管 NWF 是英國最大晶片製造商，但與美國、亞洲半導體巨頭相比仍是小巫見大巫，據最新會計年度數據顯示，NWF 年營收約為 4940 萬英鎊 (約 6820 萬美元)。

安世半導體發言人表示，該公司一直是 NWF 長年的客戶，NWF 擁有良好的業績表現，並在先進半導體技術方面擁有經驗，此次收購能讓安世半導體確保供應鏈。

安世半導體 2017 年自車用晶片大廠恩智浦中分拆，隔年由中國手機、平板製造商聞泰科技以 36 億美元所收購。

中國事業投資專家顧問 Datenna 調查發現，聞泰科技幾乎 30% 的股份與中國政府有關，包括無錫國聯實業投資和昆明產業發展股權投資基金合夥企業，持股比率分別為 9.76% 和 5.67%。