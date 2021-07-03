傳中資將接手英國最大晶片廠NWF 報價約6300萬英鎊

全球晶片大缺貨凸顯出晶片自給率的重要性，也促使各國加大投資，強化自家半導體供應鏈。《CNBC》周五 (2 日) 報導，中資的安世半導體 (Nexperia) 下周將宣布以約 6300 萬英鎊價格，收購英國最大晶片廠 Newport Wafer Fab(NWF)。

消息人士透露，安世半導體最快下周一 (5 日) 或周二 (6 日) 宣布收購消息。由中國聞泰科技 (600745-CH) 完全控股的安世半導體周五向《CNBC》表示，目前正在和 NWF 及威爾斯政府，就 NWF 的未來進行建設性對話，在得出結論前無法進一步評論。

其中一位消息人士稱，NWF 仍有幾筆未償債務，包含滙豐銀行的 2000 萬英鎊以及威爾斯政府的 1800 萬英鎊，這些債務將在交易完成後償還。

NWF 晶片廠位於英國南威爾斯 (South Wales) 的紐波特 (Newport)，這家工廠的第二大股東就是安世半導體，安世半導體原先是恩智浦 (NXP) 旗下的標準件事業部門，2019 年被中國手機 ODM 龍頭聞泰科技收購。

針對上述報導，NWF 和聞泰科技均未回應評論請求。

英國政府負責中國研究小組的國會議員 Tom Tugendhat 曾在幾個月前致信英國商務部長 Kwasi Kwarteng，表達其對 NWF 潛在交易的擔憂，Tugendhat 認為英國領先的半導體技術與加工設施被中國公司接管，可謂重大經濟與國安問題。

Tugendhat 呼籲，英國政府應依據《國家安全與投資法案》(National Security and Investment Act) 來審查這筆交易。