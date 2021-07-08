【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 周三美國四大指數走勢不一，標普與那斯達克指數再度創高，費半則收黑，收盤漲跌幅介於 - 1.40%~0.34%。其中，半導體類股下跌居多，科技股 Apple、亞馬遜、谷歌上漲，而台灣台積電、日月光與聯電 ADR 呈現下挫。

2. 周三台股早盤小幅高開，指數一度企圖再往萬八大關進軍，但因航運、鋼鐵等人氣類股回弱，且電子股缺乏明顯主流，指數無功而返，終場下跌 62.38 點，跌幅 0.35%，收 17,850.69 點。

3.OTC 平盤附近開出，觀光、半導體族群領漲，量出收紅 K 棒，表現優於加權。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 棒，目前各天期均線呈現多頭排列。

(2)量能：7 日 (周三) 成交量縮至 6,067.48 億元，顯示市場追價態度仍謹慎。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔震盪向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 137.20 億元；外資 - 116.86 億元、投信 - 12.53 億元、自營商 - 7.81 億元。

5. 航運、剛鐵、塑化：本波強勢的的航運與原物料族群漲多後拉回；航運指標 2609 陽明早盤創高後，隨即一路震盪下挫，2603 長榮遭警示股價跌停；鋼鐵與塑化族群同步走弱，多數個股下跌居多。

6.IC 設計：ASIC 與 NRE 接案量維持高檔，3035 智原股價強攻漲停；4919 新唐受惠 MCU 吃緊，第三季有望提價，股價再創波段新高。

7. 散熱、汽車電子：下半年進入產業旺季 3324 雙鴻、3017 奇鋐股價收高；電動車題材的 5425 台半、2481 強茂、3707 漢磊等股價表現佳。

8. 矽晶圓：全球半導體產能供不應求，晶圓代工廠、IDM 廠、記憶體廠等全線滿載投片，矽晶圓片需求大增，6182 合晶、5483 中美晶、3532 台勝科等股價逆勢上漲。

9. 觀光：台灣新冠疫情逐漸獲得控制，市場預期下周 (7/12) 微解封機率高，資金提前進駐 2734 易飛網、2702 華園、2722 夏都、2712 遠雄來、5905 南仁湖。

10. 操作建議：近日國際股市頻創高，台股亦同步上揚，唯籌交量不足，且資金過度集中與類股輪動快速，預期短線呈現高檔震盪格局概率高。建議操作上月線 (約 17450 點) 不跌破前可偏多操作，但個股不宜過度追高，傳產、電子平均布局，可留意即將進入旺季與新品發表相關類股。

11. 環球晶全線滿載 H2 成長加速：矽晶圓大廠 6488 環球晶 7 日公告 6 月合併營收 54.07 億元，第二季合併營收 152.08 億元，同為單月及單季營收歷史第三高。環球晶現階段矽晶圓產能已呈現全線滿載榮景，供不應求狀況將延續到明年，法人預期下半年新簽長約開始進入出貨階段，以及半導體廠庫存回補需求轉強，矽晶圓供給缺口放大將加速價格漲幅擴大，環球晶下半年成長加速。

12. 台勝科、合晶 目標價上修：外資出具報告顯示全球裸晶圓產能產出有限，但需求快速增加，預估 2021-2023 年 8 吋及 12 吋都將更加供不應求，下半年起 6 吋產能利用率也將提高到九成，帶動相關報價進一步上漲，利多有利 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶三大指標股獲利提升，目標價全面上修。

13. 記憶體漲價助攻！ 旺宏、晶豪科 Q2 營收放鞭炮：受惠於 NOR Flash 及 SLC NAND 等記憶體價格上漲，2337 旺宏第二季合併營收 114.26 億元，創下歷年同期新高，下半年進入傳統出貨旺季，加上任天堂新款 Switch 遊戲機及遊戲卡拉貨強勁，營收可望逐季創高。3006 晶豪科因利基型 DRAM、NOR Flash 及 NAND Flash 出貨強勁及價格調漲，第二季合併營收 61.75 億元創下歷史新高。

