【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

OPEC + 會議談判破局，提高原油產量不確定性，國際油價重挫；中國將收緊對境外上市公司的監管規定，拖累美股走跌；日韓新冠疫情加重，日韓股市走疲；7 日台股受上述消息影響開低走低，航運、鋼鐵、橡膠及油電股領跌，大盤盤中一度跌逾百點，所幸造紙、觀光、百貨及部分電子股接棒演出，使得大盤跌勢萎縮，守穩五日均線，終場加權指數收在 17850.69 點，跌 62.38 點或 0.35%，成交額 5915.69 億元。OTC 指數收在 216.37 點，漲 1.07 點或 0.5%，成交額 1000.77 億元。



三大法人同步賣超，7 日台股日線連二黑，失守 17900 點關卡，日量減少 3.7%，不過 9 日 KD 值仍為黃金交叉，長線走多格局不變。考量歐美疫苗施打率高，未來混打疫苗有望提高防護率，經濟解封行情可期，配合美基建計畫推行，有助原物料價格走強，另外，台美 TIFA 復談，有助鋼鐵股迎來利多；晶圓二哥表示，疫情帶動數位轉型加速，半導體產能供不應求將延續到 2023 年，在傳產及電子股前景皆亮眼下，台股有機會再創高峰，選股可留意漲價、低本益比概念股波段操作。