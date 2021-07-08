千億美元富豪俱樂部破天荒增為9人 微軟前CEO入榜

微軟 (MSFT-US)、甲骨文(ORCL-US) 等美國多檔科技股股價周三 (7 日) 改寫歷史新高，「千億美元」富豪俱樂部跟著增為九人，新成員是目前擔任 NBA 快艇隊老闆的微軟前執行長 Steve Ballmer，而緊追在後甲骨文執行長艾里森(Larry Ellison)，距離成為該俱樂部第十位成員的日子應該也不遠了。

彭博億萬富豪指數顯示，Ballmer 淨資產達到突破 1,010 億美元，幾乎追平第八名的巴菲特，艾里森的淨資產為 986 億美元。

Ballmer 今年來的財富增加 201 億美元。65 歲的他鍾情籃球，2014 年卸下微軟執行長一職後，現在經營 NBA 洛杉磯快艇隊。艾里森今年來的財富增加 189 億美元。

美國科技股大漲是近日這波財富增值的主要原因，全球首富人貝佐斯身價周二新高，周三由於亞馬遜 (AMZN-US) 股價續寫紀錄，他的身價單日又增加 10.9 億美元。除了亞馬遜，微軟、甲骨文和蘋果的股價周三也都登上歷史高峰。

今年來，九名千億美元富豪的淨資產一共增加 2,450 億美元，目前總資產達到 1.36 兆美元。其中七人來自科技領域，八人為美國人。

彭博億萬富豪指數前十名。來源: Bloomberg

在股市大漲讓富者更富之際，美國總統拜登正在推動多項稅改，包括課徵富人稅。華盛頓智庫 Economic Innocation Group 研究主任 Kenan Fikri 說：「股市屢創新高，卻只有極少數人是直接受惠者。絕大部分美國民眾未能分享財富的事實，令人震驚。」

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