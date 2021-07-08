〈緯穎股東會〉雲端資料中心需求強勁 下半年缺料仍是挑戰

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (8) 日召開股東會，展望下半年，董事長林憲銘表示，雖然全球產業受疫情衝擊，但緯穎運用高科技降低影響，去年以來均維持成長，累計上半年營收仍創歷史新高，執行長洪麗甯則指出，下半年客戶需求仍強，但供應短缺是營運一大挑戰，將積極應對。

洪麗甯表示，今年雲端資料中心迎來強勁需求，但整體產業面臨供應短缺問題，上半年即感受到供應鏈緊張壓力，依目前訂單狀況來看，下半年客戶需求仍暢旺，但供應短缺問題恐更趨嚴峻，將是營運一大挑戰，將持續與客戶供應鏈積極應對。

除既有產品外，洪麗甯進一步指出，緯穎將積極投入 5G、邊緣運算開發，也將搭上雲網融合趨勢，通過電信相關測試建立 5G 實驗場域，同時與雲端客戶合作，將雲端運算帶進 5G 網路、邊緣應用，力拚建立營運第二條成長曲線。

研發製造方面，洪麗甯表示，緯穎也取得資料中心液冷技術廠 LiquidStack 一席董事，持續發展液冷技術，在海外布局上，也計畫進一步在馬來西亞建置組裝廠就近服務客戶，台灣方面則導入智慧財產管理制度 (TIPS)。

緯穎公告 6 月營收達 181.68 億元，月增 10.7%、年減 18.9%，第 2 季營收達 511.97 億元，季增 30.3%、年減 1.7%，累計上半年營收達 904.83 億元、年增 3.8%，上半年創下歷年同期新高。

此外，緯穎今股東會所有議案均順利通過，同時也通過去年盈餘分配，每股擬配發 32 元現金股利，預計將發出 55.94 億元。