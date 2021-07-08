凱基看下半年台股有三大催化劑 7大投資方向出列

凱基投顧今 (8) 日發布最新研究報告指出，7 月中旬企業財報季來臨，市場將再度檢視企業今明兩年獲利上修的空間，加上蘋果拉貨潮和歐美經濟解封帶動的庫存回補潮，以及預期美國今年通膨最高峰已過，此三大催化劑將使台股延續多頭格局，看好科技股和非科技股將輪流表現，受惠族群包括蘋概、NB、雲端 / 資料中心、電動車、成衣 / 製鞋、自行車和週期性類股等。

凱基投顧認為，科技股過去一季面臨雙重壓力，包括手機需求下修以及美債殖利率竄升導致評價減損，使股價裹足不前，然而，下半年 5G 手機升級潮才正要開始。

回顧前次 4G 手機換機潮，帶動科技股於 2012-2014 年期間獲利年成長達 13-50%，儘管本次科技股已受惠遠距經濟帶動去年獲利年增 38%，今年預估獲利也將成長 33%，但遠距經濟所帶動的需求尚未到頂，而即將掀起 5G 升級潮和英特爾新平台的伺服器建置潮，使明年預估獲利上修的機率將大於下修，有望成為下半年股價上漲的催化劑。

另一方面，蘋果 iPhone 13 拉貨潮有望進一步推升助部分資金回流科技股，儘管今年新 iPhone 升級程度有限，但全球將近 10 億名 iPhone 用戶當中，僅約 1 億用戶升級至 5G 手機，因此，凱基投顧預估蘋果 iPhone 今年出貨量年增率，將由去年的 3% 擴大至 14%，達成 2.28 億支。

而貨櫃和原物料類股等非科技股，雖股價漲幅已大，但在原物料實質需求帶動下，未來半年仍可望呈現科技股和非科技股健康的輪動。

凱基投顧強調，今年以來台股企業獲利上修幅度達 37%，股價漲幅僅 19%，同期間科技股獲利上修幅度達 27%，股價漲幅僅 14%，股價漲幅小於獲利上修幅度，部分原因應是反映美債殖利率竄升導致評價的減損，但研判美國通膨升溫於 5 月已達最高峰，下半年美債殖利率將會呈現緩升而非急升，因此，預料通膨帶動美債殖利率竄升導致股市評價修正，最壞的情況已過。