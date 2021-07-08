無薪假惡化 全台2.1萬人實施 住宿餐飲業人數翻倍最慘

勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施事業單位 1883 家、人數 21133 人，單周一口氣增加 578 家、7507 人，主要因疫情三級警戒影響，住宿及餐飲業無薪假人數翻倍，總人數高達 9331 人，此外，運輸及倉儲業、支援服務業也有上升的趨勢。

全國三級警戒從 5 月中旬起實施至 7 月 12 日，民眾避免外出，餐飲僅限外帶，越來越多中小型業者營運撐不住，截至 7 日止，住宿及餐飲業無薪假攀升至 492 家、9331 人，單周暴增 225 家、5157 人，為此波無薪假的重災區。

批發及零售業衝擊仍持續擴大，無薪假人數為各行業次高，本期累計達 481 家、3716 人，較上周大增 160 家、1629 人。運輸及倉儲業無薪假同步擴大，為各行業第 3 高，達 59 家、1945 家，單周增加 8 家、728 人。以旅行社為主的支援服務業，無薪假來到 260 家、1480 人，單周增加 76 家、354 人。

不過，第三季進入電子業傳統旺季，製造業實施無薪假人數降至千人以下，民生工業明顯改善，從上周的 1281 人驟降至 407 人，資訊電子工業、金屬機電工業同步下滑，唯獨化學工業小幅增加。

從各縣市無薪假分布來看，新北市達 3830 人，為全台之冠，單周激增 2 成；其次為桃園市 2895 人；其他依序為台中市 2259 人、台南市 2228 人、高雄市 2116 人、宜蘭縣 1776 人、台北市 1602 人。

無薪假情形持續擴大，勞動部加碼補助，自 7 月起提高「充電再出發計畫」勞工參訓津貼的補助時數，由 120 小時調高為 144 小時，勞工每月最高可領取訓練津貼提高至 23040 元。「安心就業計畫」也調整為三級定額補貼，依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼 3500 元、7000 元或 1.1 萬元。