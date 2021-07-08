全國疫情三級警戒延至7/26 餐飮、室內外場所適度鬆綁

中央流行疫情指揮中心今 (8) 日宣布，全國疫情警戒第三級延長至 7 月 26 日止，但適度鬆綁部分措施，包括國家風景區、遊樂園、博物館、運動場館等微解封，餐飮場所符合指引也可恢復內用。

指揮官陳時中指出，在國人共同努力配合下，國內疫情已在控制中，但仍有部分感染事件發生，參酌世界各國管制作為及經驗，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，經評估後決定，延長全國三級警戒至 7 月 26 日止，並適度鬆綁部分措施。

有條件鬆綁對象可分為五大類，一、戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。二、室內：美術館、博物館、電影院、表演場館 (無觀眾)、社教機構、文化中心。

三、室內外運動場館 (游泳池除外)、高爾夫球場。四、餐飮場所 (餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等) 符合指揮中心指引得內用。五、國內小型旅行團 (9 人以下)、劇組拍攝。

陳時中指出，鬆綁對象須遵照通案性原則及主管機關指引，首先，要實施實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩；員工人員健康管理、確診事件即時應變。

不過，部分場所三級警戒延長仍須關閉，包括歌廳、酒吧、遊藝場所、釣蝦場等休閒娛樂場所，而社區大學、樂齡學習中心、會展場館、游泳池等場所仍須關閉。

指揮中心強調，鬆綁過程是疫情重要關鍵，籲請全國民眾持續落實遵循，並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。