〈餐旅業自救〉亞都麗緻全集團快篩 創國內五星飯店業首例

近日疫情趨緩，7 月 12 日後有望微解封，亞都 (5703-TW) 所屬麗緻餐旅集團今 (8) 日領先餐旅同業執行全集團同仁快篩，此舉創國內五星飯店業快篩首例，麗緻餐旅表示，希望藉此確保同仁未來工作場域安全無虞，也為前來的消費者落實安全保證。

麗緻餐旅快篩採分流進行，採檢區等候、動線和空間皆遵守室內防疫安全距離，一旦發現結果為陽性，將由集團負責運送至台北市政府專責的 PCR 篩檢醫院進一步採檢，若為陰性，則返家持續自我監測。

麗緻餐旅說明，自 5 月中旬全台啟動三級防疫政策，旗下餐飲占整體營業額近半的台北亞都麗緻大飯店首當其衝，經營環境困難。

不過，麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，關心的是同仁如何承擔起千元以上的盒裝試劑花費，以及提升自我篩檢成功率，並避免同仁前往大醫院篩檢增加染疫風險，因此，投注時間和人力完成企劃書撰寫、準備文件和名列施打清冊，由集團自行籌辦全體同仁的篩檢。

麗緻餐旅集團共有 210 位員工，徐儷萍強調，人是服務業最重要的資產，守護同仁的安全，才能創造服務業的良好循環，即便篩檢結果只有一位同仁確診，都會衝擊營業信心。