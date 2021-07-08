台驊6月、Q2營收創新高 上半年已超越去年前11月

貨攬業者台驊 (2636-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收達 31.48 億元，月增 18.31%，年增 171.74%，續創單月新高，第二季合併營收達 78.7 億元，季增 33.57%，年增 103.73%，創單季新高，累計上半年合併營收 173.63 億元，年增 114.94%，已超越去年前 11 個月的營收規模。

台驊表示，海運市場面臨缺櫃、缺艙、缺工和缺車等四缺問題，而歐美解封在即，零售商擴大補充庫存力道，供不應求造成運費月月調漲。

展望後市，台驊認為，海運傳統旺季報到，加上歐美解封報復性消費需求強勁，下半年將旺上加旺，為業績主要動力，惟後續仍需觀察全球船舶準班率和新船下水等狀況。

對於空運業務，台驊說明，6 月供給持續吃緊，運價維持高檔，惟海轉空急單趨緩，營收 4.32 億元，月減 19.18%，累計上半年 27.42 億元，年增 7.42%。

展望第三季，隨著歐美部分國家解封在即，客載貨機運力可望緩步回升，而半導體、5G、電動車等相關電子產品運輸需求續熱，第四季又將進入傳統空運旺季，對下半年空運展望樂觀。

鐵路業務方面，由於歐亞鐵路運能遠低於海空運，在一位難求的情況下，運價持續調漲，台驊 6 月鐵路營收達 1.62 億元，月增 18.62%，累積上半年為 6.85 億元，年增 88.3%，創同期新高紀錄，樂觀看待下半年鐵路業績仍將續增。

台驊強調，前景展望樂觀，但仍需觀察通膨和變種 Delta 病毒的後續發展。