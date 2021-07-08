日本廣島豪雨成災 馬自達陷入停工

根據《日本放送協會》(NHK) 報導，由於日本廣島等地在 8 日 (週四) 降下紀錄性大雨，日本馬自達汽車 (Mazda)(7261-JP) 為確保員工安全，8 日白天在廣島縣「本社工廠」以及山口縣「防府工廠」的生產活動已經喊停，當天安排好的夜間班表也同樣取消。

而除了在本社工廠及防府工廠工作的員工之外，馬自達方面也已經發出通知，要求員工們不要進辦公室、改採家中上班等方式替代。

有關明 (9) 日之後的公司運作方式，也將視後續的下雨情形再行決定。

日本廣島縣在 8 日降下大雨，尤以縣內三原市的災情最為嚴重。三原市有多處發生洪水及土石流，還有潰堤狀況發生、造成大量河水灌入農田，目前未傳出人員傷亡。

根據廣島縣災害對策本部的說法，該縣多處發生淹水，在廣島市及東廣島市等 12 個地方都已下達避難指示。另依照東廣島市的說法，流經該市的黑瀨川河水氾濫，約有 40 位市民陷入孤立處境，警消已出動救生筏等前往救援，目前未傳出傷亡消息。

廣島地方氣象台表示，自 7 日深夜到 8 日上午 11 點左右、在廣島市及東廣島市等地，已經觀測到超過 200 毫米以上的降雨量。