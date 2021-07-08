歐盟以共謀拖延推出潔淨技術 向福斯、BMW處10億美元罰款

歐盟委員會周四 (8 日) 表示，因福斯汽車和 BMW 共媒拖延推出廢氣排放潔淨技術，將依違反歐盟反壟斷規定，對兩家公司處以 8.75 億歐元 (約 10 億美元) 的巨額罰款。

歐盟此前指控，BMW、福斯 (Volkswagen) 與戴姆勒 (Daimler) 在 2009 年至 2014 年間涉嫌勾結，透過交換商業敏感資訊，拖延推出有助於降低廢氣排放的技術，藉此消除對未來市場的不確定性。

歐盟負責反壟斷事務的專員 Margrethe Vestager 表示，BMW、福斯、戴姆勒、奧迪 (Audi) 和保時捷 (Porsche)5 家汽車製造商擁有一項技術，可將有害氣體排放降低至歐盟排放標準要求的水平，今天這項決定是關於合法的技術合作如何走偏路，我們無法容忍企業同流合污。

歐盟宣布，福斯必須支付約 5.02 億歐元，BMW 將支付近 3.73 億歐元罰款，戴姆勒因主動向歐盟通報壟斷情況而倖免於罰。

福斯汽車對歐盟裁罰表示質疑，考慮在 9 月中旬前提出上訴，BMW 則同意歐盟提出的和解方案，並稱歐盟已撤銷對該公司限制推出 AdBlue 與顆粒過濾器等廢棄潔淨技術，以及先前廢棄排放測試造假的指控。

歐盟還稱，上述三家車商已就環保汽車尿素 (AdBlue) 技術達成協議，且在尿素罐尺寸與消耗量上達成共識，將 AdBlue 注入廢氣當中有助於減少柴油車排出的氮氧化物。