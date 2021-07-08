【日盛投顧】台股沿五日線高檔震盪

◆盤勢分析

1. 美國標普、那斯達克指數再創歷史新高，激勵周四台股早盤高開，但因指數短線漲多，加上人氣股航運表現不佳，指數一度震盪翻黑。10 點過後，在航運、鋼鐵股領軍反攻，指數重回平盤之上，最終小漲 15.40 點，漲幅 0.09%，收在 17866.09 點。

2.OTC 開高震盪，收盤 217.02 點，上漲 0.30%，收小紅 K 棒。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四收黑十字 K 線，各天期均線呈現多頭排列，仍在 5 日線之上。

(2) 量能：7/8 成交量微增至 6,415.89 億元，顯示市場追價態度謹慎。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合 6138 計 - 63.55 億元；外資 - 38.89 億元、投信 - 13.98 億元、自營商 - 10.68 億元。

原物料族群風雲再啟

1. 航運：整理多日的航運類股，週四晨間仍呈現偏弱走勢，一度拖累大盤翻黑，10 點過後 2603 長榮由跌停板出發，帶領族群開始向北航行，收盤 2615 萬海、2605 新興衝上漲停，2609 陽明收漲 3%。

2. 鋼鐵：整體族群集體轉強，2028 威致、2030 彰源、2010 春源、2014 中鴻、2020 中鋼等尾盤一路震盪走高。

3. 水泥：2020 年繳出好成績，配發高現金股利，配合股價基期相對低，1101 台泥、1102 亞泥、1103 嘉泥等轉強。

4.IC 設計：電子紙需求強勁，3141 晶宏驅動 IC 水漲船高，股價衝上歷史新高；此外，電子產業進入旺季，3527 力旺、6237 驊訊、3189 景碩、2368 金像電等轉強。

5. 操作建議：近日國際股市頻創高，台股亦同步上揚，唯成交量過於集中少數族群，且類股輪動快速，預期呈現高檔震盪格局機率大。建議操作上月線 (約 17450 點) 不跌破前可偏多操作，但個股不宜過度追高，傳產、電子平均布局。