【倫元投顧】航運股 中實戶買盤縮手

◆盤勢分析

美股的波動對台股影響性降低，目前台股走自己的路，不過，統領台股半壁江山的航海王 “早盤” 終於轉弱了，以前航運股股價打低就會有接手，今天敢於低檔承接的買盤不多了，之後靠著鋼鐵股突然轉強，搶短買盤才又重新進場，雖然尾盤收的很亮麗，但持股信心已經減弱，這是中實戶買盤縮手的徵兆。

盤面觀察，早盤航運股下跌時、面板股一馬當先衝高，從這部分來看，市場資金開始轉向低價電子股，最重要關鍵是 “基期低” 的因素；亦即，低價效應仍然存在、只是轉向了，由此來看，低價面板、封測、PCB 等將會是近期投機力著墨的焦點。

結構面分析，當航運股轉弱時、電子比重就回到 4 成以上，可見目前資金結構屬於短線，在電子、傳產快速移動，雖然電子尚未正式接棒，但第三季是電子傳統旺季，最差的狀況下也會有旺季效應，手機、NB、遊戲機等消費性產品的需求增加，有助於相關個股業績動能轉強。

整體分析，由於鋼鐵股在航運轉弱之際突然轉強，這部分說明逗留在傳產的內資仍在嘗試點火，故電子股的來回震盪會較大。

楊天迪 分析師

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