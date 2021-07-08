雅茗深化布局美國手搖飲 將策略結盟發展餐食

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (8) 日召開股東會，董事長吳伯超表示，隨著茶飲旺季到來，加上在中國、美國兩大市場持續深化布局，對茶飲本業營運充滿信心，同時，也開始強化「餐食」事業布局並進行策略聯盟，近期將有好消息公布。

雅茗目前全球擁有超過 1100 家店點，吳伯超表示，疫情對亞太市場的觀光餐飲、零售業衝擊大，不少業者黯然退出市場，但雅茗在開源、節流並加強擴展美國市場下，一系列的變革策略效益將逐漸顯現。

吳伯超強調，今年美國市場是重中之重，隨著疫苗施打普及、經濟活動復甦，在美國以「築高牆、廣積糧、齊分享」的營運策略，打造「Happy Lemon Happy Everyday」的品牌形象。

目前快樂檸檬在北美已有超過 70 家店，在手加盟訂單仍逾 30 單，是美西地區茶飲強勢品牌，6 月 26 日更登上美國紐約時代廣場進行品牌形象曝光，吳伯超目標 3 年內在北美市場開展超過 200 店。

而對於深耕 20 多年的中國市場，吳伯超說，將持續以不同品牌、不同價格，瞄準各市場、各價格帶的消費者，創造最大的平台經濟。

另外，吳伯超透露，已開始餐食市場布局，很快就會有好消息公布，屆時集團在餐飲市場版圖將更趨完整，形成多角化發展，新添營運動能。