【永豐期貨】航運股回神翻紅 台股高低震盪近200點

期貨走勢

台指期週四下跌 3 點至 17823 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 43.09 點，電子期逆價差擴至 - 1.48 點，金融期逆價差擴至 - 6.22 點。現貨部分，三大法人賣超 63.55 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 585 口至 - 7356 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 62 口至 - 27497 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1929 口至 - 12551 口。

週三聯準會公布 FOMC 會議紀要，官員表示經濟復甦進展較預期還快，但將耐心等待達到減碼購債的門檻條件，而 OPEC + 增產會議卡關，油價及能源股下跌，道瓊上漲 0.3%，標普 500 上漲 0.34%，那斯達克上漲 0.01%，費半指數下跌 1.4%。台股今天呈現震盪整理，早盤開高一度來到 17935.11 點，隨後賣壓出籠翻黑下跌逾百點，最低來到 17742 點，航運股回穩後，終場加權指數小漲，收 17866.09 點，守住 5 日線，上下震盪近 200 點。權值股來看，台積電下跌逾 1%，收 588 元，聯電也翻黑下跌近 1%，收 53.1 元，而貨櫃航運股震檔大，萬海翻黑午盤後急拉，收漲停 304 元，而遭列分盤交易的長榮從跌停翻紅，上漲 2.7%，收 207.5 元，台股近日攻高無力，雖美股維持強勢，但台股電子持續疲軟，加上短線乖離大，資金多集中在航運，未來加如電子重掌兵符，大盤才有機會再攻高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.14。VIX 指數下跌 0.14 至 19.84。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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