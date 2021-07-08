〈美股盤前要聞〉美將公布失業金數據 美股期貨下跌

Fed 官員普遍認為啟動削減買債門檻未達成。美國今日將公布上周初領失業金人數。美國 10 年期公債殖利率跌至 1.278%。美股期貨週四 (8 日) 下跌，道瓊期貨漲 1.38%，標普 500 期貨跌 1.34%，那斯達克 100 期貨跌 1.36%。

1. 6 月會議紀要：Fed 認為未達啟動減碼購債門檻

週三 (7 日) 聯準會 (Fed) 公布 6 月 15 日至 16 日的美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，與會官員談到經濟復甦進展較預期還快，但將耐心等待達到減碼購債 (Taper) 的門檻條件。

該紀要中顯示，一些與會官員認為，美國經濟復甦較快，但仍在復甦的道路上，經濟前景風險依在。儘管通膨上升速度快於 Fed 預期，但當前趨勢是暫時的，尚未發出警報。

Fed 大多數官員普遍認為，尚未達到「實質性進一步進展」的 Taper 標準，但多名與會官員認為，將提前實現開始減碼 QE 的條件。

2. 川普要告推特 Google 臉書 CEO

週三 (7 日) 美國前總統川普發表聲明，他正打算將三大科技巨頭與其執行長告上法院。

今年年初敗選的美國前總統川普因推文引起支持者失控闖入國會大廈，爆發流血衝突，隨後，推特、臉書和 YouTube 等在內的眾多社群媒體宣布暫時性或永久凍結川普帳號。

被社群媒體巨頭噤聲後，川普揚言採取法律行動，時隔多月，川普終於正式做出行動。

向來以推特治國聞名的川普週三發表聲明稱，他正打算提告推特、Google、臉書，以及推特執行長、臉書執行長和 Google 執行長。

3. 蘋果股價創新高 華爾街估下半年會更強

蘋果 (AAPL-US) 股價周三（7 日）打破 1 月紀錄改寫歷史新高，並以連漲 7 日寫下三個月來最長連漲走勢，市值達到 2.4 兆美元。部分華爾街人士預估，隨著 iPhone 銷量有望攀升，未來 6 個月內蘋果股價將出現更強勁的反彈。

蘋果周三上漲 1.8% 至每股 144.57 美元，已連 7 日上漲，是自 4 月以來持續最久的連續上漲時間，不過其股價仍略低於今年 1 月創下的每股 145.09 美元盤中紀錄。

Matrix Asset Advisors 投資長 David Katz 說：「過去一個月內蘋果的確回神了，短期內該公司業務前景相當好。」

4. 逾 30 州檢察長針對谷歌 提反壟斷訴訟

美國 37 個州的檢察總長周三（7 日）對 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 提起訴訟，指控該公司為維持 Android 應用程式商店（Play Store）的 30% 高額抽成，採取反競爭策略，削弱與打壓該領域的競爭對手，已觸犯反壟斷法。

這次針對 Google 的訴訟僅僅是其諸多反壟斷訴訟案的其中一件，先前就有軟體開發商不滿 Google 對 Play Store 管理而提出訴訟。Google 對周三的訴訟案並未立即置評。

各州檢察長認為，Google 不僅要求一些軟體開發商使用該公司的支付工具，還要抽取求高達 3 成的數位商品銷售額，且 Google 為維持收取這份高額抽成，採取反競爭策略，削弱與打壓 Android 應用程式的競爭。

5. 全球病歿人數累計達到 400 萬 只花 82 天就多百萬人

約翰霍普金斯大學統計顯示，全球因疫情死亡人數達到 400 萬人，只花 82 天就病歿者就又多了百萬，近期死亡個案主要來自印度和巴西，凸顯富國和窮國間疫苗分配的問題。

雖然美國、英國等大規模施打疫苗的國家逐漸解封，但死亡人數從 300 萬跨到 400 萬只花短短 82 天，比 200 萬跨到 300 萬花費的 92 天還短。由於全球統計不一致，實際死亡人數可能不只於此。

死亡人數從 300 萬到 400 萬的過程中，印度占了 26%，巴西約占 18%。美國僅占 4%，目前全美已經施打超過 3.32 億劑疫苗，英國也只有 1000 人。

傳染力更強的 Delta 變種病毒，正在疫苗施打進度比較落後的國家肆虐，富裕國家也不例外。澳洲最大城市雪梨周三 (7 日) 宣布延長封城至少一個禮拜，目前當地確診數逼近 400 例。